Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia, abandona el programa de protección de testigos: “Su vida en constante peligro”

En un nuevo desarrollo del caso Marelbys Meza, la ex niñera de Laura Sarabia y testigo clave contra varios miembros de la Policía Nacional, se ha revelado su renuncia al programa de protección de víctimas y testigos. Esto viene acompañado de denuncias sobre la utilización del polígrafo y las interceptaciones ilegales que ha sufrido.

En las últimas semanas, el abogado de Meza ha respondido con contundencia a las declaraciones de la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, en relación al caso que se le sigue por las pruebas de poligrafía ilegales que se practicaron a su ex niñera.

A mediados de enero, Sarabia emitió un comunicado a la opinión pública antes de una diligencia, afirmando que no había ordenado ninguna prueba de poligrafía para la exniñera como parte de las verificaciones llevadas a cabo por la seguridad presidencial. Aseguró que confía en que todo se realizó dentro del marco legal.

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo Sarabia en ese momento.