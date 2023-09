Margarita Arteaga asistió a la audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para escuchar lo impensado, para recibir las respuestas de la muerte de su hermano Kemel Mauricio Arteaga, a quien tanto había buscado por casi dos décadas.

El militar que lo asesinó la miró a los ojos y le contó cómo fueron los últimos minutos de vida de la víctima: ”Su hermano se abrió de brazos y me dijo ‘si me va a matar no me dispare de espalda, mátame de frente’; y yo le disparé”, admitió el cabo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.

Como contra Kemel, la Brigada XVI del Ejército, con sede en Casanare, cometió otras 196 ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. Estas fueron admitidas por 21 oficiales (r) durante la audiencia de reconocimiento realizada este 18 y 19 de septiembre ante la JEP.