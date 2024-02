Nuevo rifirrafe entre Claudia López y Vicky Dávila por encuesta que da ganadora a la periodista como presidenta

Ante esto, López le respondió a la posible aspirante presidencial de la derecha, con el apoyo de los Gilinsky, la poderosa familia que es dueña de la Revista Semana.

"Vicky no hay nada de malo en que seas candidata, como lo has reafirmado en la ráfaga de trinos que has puesto. Ambos, el periodismo y el servicio público, requieren no disparar una ráfaga de amenazas porque alguien te pone en evidencia o expresa un desacuerdo. El abuso de poder es un peligro desde tu previo rol de periodista, tu aspiración de candidata y mucho más desde un eventual servicio público", dijo la exalcaldesa.

Además, le respondió sobre las acusaciones de los gastos que habría tenido en Alcaldía de Bogotá en pauta publicitaria, durante su administración.

"No tengo nada que ocultar ni nada que temer. Siempre he rendido cuentas a la ciudadanía y atendido con respeto las inquietudes de los periodistas y los medios, por convicción personal y porque es mi deber como servidora pública", reiteró López, quien sería la candidata de la izquierda.