Wilson, uno de los perritos que participaba en la búsqueda y rescate de los cuatro hermanos desaparecidos en la selva del Guaviare, se perdió en la selva y sus cuidadores no han podido encontrarlo.

Los niños que fueron encontrados llevaban 40 días perdidos en la profundidad de la selva del Guaviare. Wilson es un pastor belga color café con negro y estuvo en el equipo de búsqueda hasta días antes de que encontraran a los hermanos. Según los relatos, Wilson encontró a los niños antes de que fueran localizados.

Aún no hay respuestas ni indicios de dónde podría estar Wilson, pero el coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, aclaró en Blu Radio por qué la Policía no instaló un GPS o un dispositivo de localización en el canino.

“Normalmente, no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico. Obviamente, entendemos la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron. Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, no tendrá la energía suficiente para mantener la señal”, afirmó Pérez.

De la misma manera, el coronel Pérez comentó que el territorio de la selva complicaba las tareas de búsqueda porque la comunicación es limitada y por eso las Fuerzas Militares acudieron al Comando de Fuerzas Especiales del país porque tienen la mejor tecnología y entrenamiento para asumir este tipo de operación.

“Ellos cuentan con equipos satelitales, que nos permitía tener comunicación en tiempo real con las unidades que estaban ingresadas. De igual manera, seguimiento satelital de ellos. Sabíamos por dónde ellos iban caminando. Todos los días teníamos dos reuniones en donde verificábamos qué habían encontrado o qué situación especial habían detectado para enlazar esa información en el Puesto de Mando Unificado y orientarlos para la búsqueda de los menores”, añadió el coronel.

La búsqueda de Wilson continúa. Hasta el momento lo que se sabe es que Wilson guio a los rescatistas hasta los niños y logró cumplir una tarea titánica en la operación a la que llamaron “Esperanza”. Las Fuerzas Militares confirmaron que en la selva se quedará una célula de rescate hasta que logren hallar con vida al héroe que falta.

