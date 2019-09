Hoy, Leonardo cumple diez días de estar desaparecido, luego de salir de una reunión política en Jamundí. Minutos antes, estaba congregado con el equipo de campaña de Marleny Muñoz, candidata liberal a la Alcaldía de ese municipio, de quien él es jefe del proceso electoral.

Ese lunes 16 de septiembre, Leonardo recibió una llamada a las 8:00 p.m. y salió apresurado en su moto. Desde ese momento nadie lo volvió a ver y su vehículo apareció un día después en un callejón poco transitado de Jamundí. Para Claudia, es claro que a su esposo lo secuestraron.

Las razones para llegar a esa conclusión, dice ella, están fundamentadas en que días antes Leonardo había sido objeto de noticias falsas en redes sociales, donde le atribuían la obtención de casi $2000 millones por facilitar el triunfo de Marleny en Jamundí.

“Son muchas cosas: primero comenzaron a circular por Facebook noticias falsas, donde indicaban que a Leonardo le habían pagado $600 millones por hacer que Marleny ganara. Después, circuló que a él le habían dado un contrato de $1000 millones y otro de $100 millones, y pues eso a él le preocupaba, porque estaban diciendo que tenía toda esa cantidad de plata. Eso lo tenía muy angustiado”, cuenta Claudia, mientras trata de hilar otros hechos que pudieron motivar a los violentos para llevarse a su esposo.

“Ah, bueno. También hay otra cosa. Y es que Leonardo está encargado del proceso electoral de Marleny Muñoz y tiene toda la información de los jurados electorales. Sabe dónde van a estar ubicados y todos esos detalles están en el computador”, agrega.

Efectivamente, Leonardo es muy hábil con la tecnología y confía en sus equipos móviles para transportar información. Incluso, en su casa hay pocos registros fotográficos de la familia. “Él es más partidario de todo guardarlo en el computador y en la nube, ahí están todas las fotos de los momentos especiales”.

Su destreza con la tecnología lo llevó a trabajar por varios meses en la Administración Municipal. De ahí salió para incorporarse a la campaña de Marleny, quien confió en él para coordinar los hilos de su aspiración política desde el tema electoral.

“En estos días me han llamado varias personas a decirme que les mande $1000 millones para suministrar información de dónde tienen a ‘Leo’ o por una prueba de supervivencia. Las autoridades me dicen que eso son personas que quieren sacar provecho de la situación”, asegura Claudia y agrega que este hecho la ha obligado a recibir acompañamiento sicológico junto a su pequeña hija.

“El tema con la niña ha sido complicado, porque ella ya me está preguntando ‘¿mamá, y si mi papá no regresa’? Ahí inmediatamente yo me quiebro, porque no sé qué responderle (...) Estamos con mucha zozobra, porque uno no sabe qué pensar. Por el día estoy bien, pero llega la noche y me ataca la pensadera si él ya ha comido, si tiene frío... No tener razón, no saber si va a volver o si va a ser parte de la larga lista de desaparecidos que hay en Colombia”, puntualiza Claudia.

Cuando logra conciliar el sueño por algunos minutos, su subconsciente se traslada a las tantas veces que Leonardo llegaba, parqueaba la moto y desde el andén les gritaba: “Mis muchachas, ya llegué”.

“Las personas que hicieron esto no saben el daño que nos están causando”, añade, y precisa que hasta ahora no hay ninguna pista, porque los supuestos atacantes “sabían muy bien por dónde andar. Se cuidaron de transitar por sitios donde hubiera cámaras”.

Un líder carismático

Claudia describe perfectamente el momento en que Leonardo se convirtió en el presidente de la junta de padres del colegio de su hija. Lo recuerda muy bien y lo pone sobre la mesa cuando tiene qué decir quién es su esposo.

“A él todo el mundo lo quiere, porque se hace querer. En el colegio están consternados por esta noticia (...) Es un hombre de un corazón grande con vocación a servir. Es un líder nato. Es un excelente padre, hijo y esposo”, dice, entre lágrimas, y con la ilusión de que mañana cuando despierte ‘Leo’ estará del otro lado de la puerta.

Hermano del Alcalde de Corinto no aparece

A pesar de que el alcalde de Corinto (Cauca), Edward García, señaló que el secuestro de su hermano menor, Cristian García, el pasado jueves 19 de septiembre fue obra de los grupos armados que operan en las montañas de ese municipio, aún no hay noticias sobre su paradero o estado de salud.

Cristian fue abordado por hombres armados en una concurrida calle de Corinto, mientras iba con su esposa e hija, de 10 años. Al parecer, se lo llevaron para la parte alta de este municipio nortecaucano para obligar al Alcalde a subir hasta esa zona.

Uno de los grupos armados que maneja los hilos del narcotráfico en Corinto le reclama a Edward García no haber atendido los llamados que le han hecho para que se presente y les rinda cuentas.

Ante esto, han amenazado en varias oportunidades al Mandatario local, al punto que lo obligaron a abandonar su residencia en Corinto (ahora vive en otro municipio).

Con la partida del Alcalde, los grupos armados se centraron en atacar su familia y doblegarlo, de alguna manera, a sus pedidos de ‘control político’.

Extraoficialmente, El País conoció que por la liberación de Cristian, al Alcalde le están exigiendo una cifra cercana a los $2000 millones. Suma que desborda las finanzas del Mandatario local. Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho, aunque horas después del plagio se presentaron fuertes enfrentamientos armados entre disidencias de las Farc y el Ejército en la zona rural de Corinto. 24 horas más tarde estalló una moto bomba en el municipio.