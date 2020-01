Dan a conocer la lista de trabajos realizados por la red de chuzadas que cayó en 2018 por la cual fueron capturados general (r) Humberto Guatibonza, Carlos Arenas, exjefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá, y ex miembros de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.

La revelación fue hecha ayer por una emisora nacional. En dichos listados figuran los nombres del expresidente Juan Manuel Santos, el senador Gustavo Petro y otros 40 nombres en los que figuran políticos y magistrados.

La Fiscalía obtuvo esta información de uno de los 175 folios encontrados en Ipiales, Nariño, el cual figuraba como “trabajo especial”.

De acuerdo con un documento difundido por este medio de comunicación, el objetivo “realizar estudio financiero a un listado de personas que envió y marco como “Perfilación amigos VIP”.

El documento que está fechado en marzo de 2018 y tiene como “cliente” a Carlos Arenas, el exjefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá capturado en el caso, no solo referencia a Santos y Petro, sino a otros políticos como Roy Barreras, Iván Cepeda, Humberto de la Calle Lombana, Gustavo Bolívar, Aida Avella y Hollman Morris.

El informe también expone que, supuestamente, en cuanto a la información entregada: “Ninguna, antes de hacer ese trabajo viajo a Bogotá y habló con mi General Guatibonza y le comento el tema y le manifesté que no iba a hacer ese trabajo, me dijo que no hiciera eso que era un tema delicado, que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo Carlos Arenas con ese listado”.

Por este caso de chuzadas también figuran en el listado de víctimas el sindicato de pilotos Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).