¿Cuándo llegarán las vacunas contra el covid-19? ¿Qué dicen los contratos firmados con las farmacéuticas y a qué precios se negociaron las vacunas? Estas fueron algunas de las preguntas expresadas por congresistas, agremiaciones del sector salud y personajes de la sociedad civil en la audiencia pública convocada por la Comisión Quinta del Senado para hacer seguimiento y vigilancia a la vacunación contra el covid-19.

Aunque a la audiencia estaban invitados el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, la entidad encargada de la firma de los acuerdos de compra de vacunas, los funcionarios no estuvieron presentes en la discusión.

El debate citado por el Senado tenía como objetivo responder las dudas logísticas, de calendario y de negociación de las vacunas, pero ante la ausencia de las autoridades responsables de esta información, los congresistas expresaron todas sus dudas y críticas al plan nacional de vacunación contra el coronavirus.

La principal crítica realizada fue la confidencialidad de los contratos para la compra de vacunas. Según ha explicado el Gobierno Nacional, violar la confidencialidad y revelar detalles de la negociación y de los contratos podría traer problemas al país para recibir dichas vacunas.

Pero para los senadores y las asociaciones médicas invitadas a la audiencia, la compra de las vacunas se hace con dinero de los colombianos y es un asunto de interés público, por lo que no debería haber un secretismo sobre los detalles de los contratos ni sobre las cláusulas o fechas de entrega de los biológicos contra el virus. “El secreto es la primera decisión que se toma cuando se van a hacer las cosas mal”, afirmó el senador Jorge Robledo.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, también afirmó que ha existido una política ausente de transparencia. Para la médica, el gobierno no ha aclarado por qué se negoció una vacuna y no otra, o por qué se dialogó con ciertas casas farmacéuticas y con otras no.

Los congresistas y demás invitados a la audiencia también hicieron reparos al documento del plan nacional de vacunación. Para ellos, el documento publicado no es un verdadero plan operativo ni una ruta completamente definida que organice el camino a seguir cuando llegue la vacuna al país.

La senadora Maritza Martínez, por su parte, hizo varios cuestionamientos al plan de vacunación, por ejemplo, cómo se garantizará que las IPS tengan datos actualizados de la población, qué va a pasar con el 5% de la población que no está afiliada a una EPS para recibir la vacuna o cómo se va a garantizar el acceso a la vacuna a la población rural y en zonas alejadas.

Martínez afirmó que el gobierno debe ampliar la meta de inmunización e incluir también a la población recuperada del virus. La senadora propuso además que la vacunación no se limite a las IPS, que han demostrado fallas en la entrega y realización de pruebas de covid-19, y que se inviertan más recursos a nivel nacional para la ciencia, tecnología e innovación para afrontar futuras pandemias.

En la audiencia se planteó además la importancia de que Colombia retome su capacidad de producir vacunas y de que el país se una con otras naciones para defender una distribución y acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, teniendo en cuenta que, a la fecha, el 54% de las vacunas aplicadas en el mundo están acaparadas en el 14% de la población.