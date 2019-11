Sicarios de Pablo Escobar que conocen la verdad sobre el atentado de Avianca

Hace exactamente 30 años, el 27 de noviembre de 1989, Pablo Emilio Escobar Gaviria cometía el que fue su más diabólico acto terrorista: el ataque contra el vuelo 203 de Avianca en el que murieron 101 pasajeros y seis tripulantes. El Boeing 727-21 había partido a las 7:13 am de El Dorado, en Bogotá, con destino al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Pero a los dos minutos de despegar perdió contacto con la torre de control mientras volaba sobre la Hacienda Canoas, en las inmediaciones de El Charquito: una bomba había terminado con las vidas de quienes iban a bordo.

Pero muchos eslabones quedaron sin resolver, incluso ese. Treinta años después, familiares de las víctimas del vuelo de Avianca buscan conocer más detalles sobre lo ocurrido aquella mañana trágica. Acercarse aún más a la verdad aunque eso no les quite el dolor que todavía sienten. Las pruebas y testimonios del caso están reunidos en la Fiscalía 8 de Medellín a la Unidad Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. Entre esos eslabones se hallan cuatro sicarios de Escobar que aún viven y que tienen en su poder archivos e información sensible sobre el atentado.

Uno de ellos es Carlos Mario Alzate Urquijo, conocido como Arete. De 57 años, el asesino vive refugiado en Barcelona, aunque con otra identidad. Escapó luego de que lo intentaran asesinar y recibiera dos disparos de bala tras salir de la cárcel, donde purgó ocho años por el ataque terrorista que se cobró la vida de 107 personas inocentes. Su accidentada salida ocurrió el 27 de noviembre de 2001 cuando cruzó para siempre las puertas del penal de Itagüí. Fue uno de los matones más feroces de la organización de Escobar. En sus espaldas se cuentan más de 300 ejecuciones. Cansado de esquivar a la policía se entregó el 17 de febrero de 1993 y confesó 30 crímenes, entre ellos, Avianca.

Unos años atrás, Arete quiso colaborar. Se contactó con la Fiscalía y prometió reunir más información de la que ya había dado cuando declaró por la explosión. Sin embargo, nunca más se supo de él y ahora guarda silencio de radio. “Cortó el único canal de comunicación que tenía”, dijo uno de los familiares al diario colombiano El Tiempo, que hizo una gran y completa investigación sobre el atentado. Fue sindicado por otro locuaz asesino, John Jairo Velasquez, ‘Popeye’, como quien armó el artefacto explosivo.