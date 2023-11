En un intento desesperado por cumplir el 'sueño americano' y cruzar la frontera de México y Estados Unidos, una familia colombiana lamenta el fallecimiento de Antonella Sánchez, una menor de cuatro años perdió la vida cuando intentaba pasar por el río Bravo, mismo lugar en el que dos menores de 4 y 6 años oriundos de Girón desaparecieron hace unas semanas.

Antonella viajaba con sus abuelos y su tía, otra menor de edad. Desde Acacias, Meta, Alondra Ruiz, madre de la menor, hizo un llamado de ayuda para poder repatriar el cuerpo de la pequeña.

Puede interesarle: "Saquearon a Medellín y se volaron": Fico Gutiérrez denuncia déficit en la Alcaldía

En diálogo con Noticias RCN, la madre de la menor contó que antes de separarse con su hija y que ella partiera con sus abuelos hacia Estados Unidos, hablaron de un reencuentro que ahora no se podrá cumplir.

"Ella me dijo: 'mami, ¿cuándo esté en los Estados Unidos te vas a ir con mis hermanitas?' Yo le dije: 'sí claro, pronto vamos a estar juntas'", dijo Alondra a Noticias RCN.

Además, la mujer contó cómo se enteró del fallecimiento de su hija.

"Me llamó un muchacho que andaba con ella y me contó todo lo que había pasado, que mi hija se había ahogado, que a mi mamá el río se la había llevado. Y mi hermana se salvó porque ella se salió solita", dijo la mujer al citado noticiero nacional.

Otra de las tragedias que vive Alondra es que su madre sigue desaparecida, tras ser arrastrada por la corriente del río.

"Mi niña, solo quería verte así de feliz.. No te imaginas cómo me duele aceptar que ya no estas en este mundo, que no te veré más. Mil veces te pediré perdón por haberte dejado sola, por no haber estado a tu lado para ayudarte", fue el doloroso mensaje que compartió Alondra en sus redes en homenaje a su hija.

Víctima de extorsión y sin dinero para repatriar

En su relato, Alondra contó que varias veces ha sido víctima de intentos de extorsión desde líneas telefónicas de origen mexicano para dar

Además, Alondra señaló que para poder recuperar el cuerpo de su hija requieren de aproximadamente $16 millones para su traslado al país. "Me están pidiendo 4.000 dólares. Nosotros hemos puesto la imagen de la niña por todas partes, pidiendo colaboraciones. Hemos hecho de todo pero por más que hagamos no hemos completado el dinero", dijo Alondra sobre el dinero que deben reunir para la repatriación del cuerpo.

Incluso, dispusieron de un número telefónico para coordinar las ayudas y recibir apoyo.