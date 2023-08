$!“Te digo que te vayas tranquila y descanses. Te amamos mami”, el sentido mensaje de despedida de los hijos de Luz Mery Tristán

Otra de sus hijas también se pronunció durante la ceremonia.

“Eras la mujer más fuerte que habíamos conocido. Una campeona, eras nuestra regañadientes cuando no hacíamos caso. En este momento, no se me ocurre ningún momento. Siempre te recordaré por tus frases, por nunca rendirte. Me decías hágale mija, no se vaya a quedar tirada en el piso. Nunca perdiste la capacidad para no perder la esperanza. Siempre nos dijiste que nadie nunca nos puede quitar lo bailado, y eso haré. Te levantabas muy temprano con nosotros para llevarnos al colegio, y luego llegabas a las ocho de la noche a la casa con nosotros, eras nuestro ejemplo. Salías mucho de viaje y siempre esperábamos que nos trajeras un regalito. Te amo mamá”.

El presunto feminicida fue judicializado

Este lunes, 7 de agosto, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali, judicializó ante un juez de control de garantías de la capital del Valle del Cauca a Andrés Gustavo Ricci García, presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, la excampeona mundial de patinaje colombiano Luz Mery Tristán.

El hecho fue conocido por las autoridades mediante una alerta a la Fiscalía sobre un posible asesinato ocurrido en una vivienda de la Comuna 19, al noroeste de la capital del Valle, en la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Una vez cumplidos los trámites de ley para poder ingresar al inmueble; servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyados por agentes de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal) llegaron lugar.

En el sitio estaba el ahora procesado Ricci García; y en uno de los cuartos la víctima con un impacto de bala.