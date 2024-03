Excompañero de Nairo Quintana carga en contra del colombiano y revela la experiencia como su gregario

El escarabajo estuvo ausente de las competencias profesionales en el transcurso del 2023

El ciclista colombiano Nairo Quintana sigue siendo protagonista en Europa, en los últimos días el corredor volvió al Viejo Continente para unirse a los entrenamientos del Movistar Team tras haberse ausentado debido a su contagio por COVID-19.

Ahora, con el objetivo de volver a correr con el pelotón internacional, Quintana tiene en la mira la Vuelta a Cataluña, competencia que según sus organizadores, será la que marque el regreso del campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016.

Sin embargo, unas declaraciones por parte de un excompañero del 'cafetero' han dejado una nueva polémica abierta, pues hizo referencia al trabajo del 'escarabajo'.

El australiano Rory Sutherland, quien también corrió junto a Alejandro Valverde en el Movistar, mencionó que trabajar con Quintana siempre fue muy complejo en medio de una entrevista para Eurosport.

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera", mencionó Sutherland.

A lo anterior le añadió que tuvo discusiones con el capo colombiano.

"Tiene mucha pasión. Y tiene tanta determinación que se mete en su pequeño mundo. Tenía pocos roces, pero sí discutió conmigo y con otros compañeros”, aclaró el corredor.

En cuanto a su confianza en el equipo, Sutherland mencionó que con alguien como Nairo era muy difícil de generar ese vínculo de seguridad.

“Nosotros le decíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo, pues era nuestro trabajo. Varias veces le dijimos que se quedara con nosotros, que creyera en el propio equipo y que siguiéramos el plan”.

Para finalizar, Rory Sutherland dijo que fue interesante trabajar con los dos ciclistas, ya que eran como "el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven a donde te lleve yo”, concluyó.