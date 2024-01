Bora-Hansgrohe apuesta por Daniel Felipe Martínez como líder en el Giro de Italia

Además de lo anterior, el bogotano, quien hace algunos días se coronó como campeón nacional de la prueba contrarreloj, luego de imponer su ritmo en un trazado de 41.8 kilómetros, confirmó que será el líder de la escuadra teutona en el Giro de Italia 2024.

Esto se dio en medio de una conversación con el diario El Tiempo, espacio en el que aprovechó para confirmar parte de su calendario, que no incluye el Tour Colombia 2.1., pues el Bora no estuvo de acuerdo con la participación de los 'escarabajos' en el circuito 'Tricolor'.

"Después de los nacionales de ruta haré la Vuelta a Murcia, iré al Algarve a defender el título del año pasado, me centraré en la Strade Bianché, iré a la Tirreno Adriático y no se sabe si haré la Vuelta a Romandía o el Tour de los Alpes. Luego, el Giro de Italia. Lástima, no estaré en el Tour Colombia", apuntó Martínez.