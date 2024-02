Esta es la carrera con la que Tadej Pogacar abrirá la temporada 2024

El esloveno Tadej Pogacar abrirá la temporada 2024 liderando al UAE Emirates el próximo sábado en la Strade Bianche, mientras que el español Juan Ayuso vuelve a competir este miércoles en el Trofeo Laigueglia.

Pogacar, doble campeón del Tour de Francia y vencedor de 3 Lombardías, Lieja-Bastoña y Tour de Flandes entre sus 63 victorias como profesional, lidera un equipo fuerte en lo que será su debut de temporada con el equipo emiratí, que ya cuenta con 10 victorias en su casillero del año.

La estrella eslovena estará acompañado en la prueba del “sterrato” por el mexicano Isaac del Toro, Filippo Baroncini, Jan Christen, Marc Hirschi, Domen Novak y Tim Wellens.

“Después de ver un comienzo tan fuerte del equipo, no veo la hora de empezar a competir de nuevo. He sido paciente y he adoptado un enfoque un poco más lento este año y comencé a correr un poco más tarde. Va a ser una temporada larga, incluidas dos grandes vueltas, un territorio nuevo para mí en ese sentido. Pero estoy entusiasmado con la perspectiva, es algo nuevo”, dijo Pogacar.

Sobre la Strade Bianche, Pogacar declaró que es una carrera que ama y de la que tiene grandes recuerdos. “Mi preparación ha sido realmente buena y correremos por la victoria. Nunca sabes exactamente cómo estarás en las primeras carreras y habrá grandes rivales, pero creo que con nuestro equipo podemos estar preparados para cualquier cosa”, añadió.