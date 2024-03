Excompañero de Nairo Quintana carga en contra del colombiano y revela la experiencia como su gregario

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera", mencionó Sutherland.

En cuanto a su confianza en el equipo, Sutherland mencionó que con alguien como Nairo era muy difícil de generar ese vínculo de seguridad.

Lea también: Egan Bernal y su destacado ascenso en el ranking UCI

“Nosotros le decíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo, pues era nuestro trabajo. Varias veces le dijimos que se quedara con nosotros, que creyera en el propio equipo y que siguiéramos el plan”.

Para finalizar, Rory Sutherland dijo que fue interesante trabajar con los dos ciclistas, ya que eran como "el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven a donde te lleve yo”, concluyó.