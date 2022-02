Este sábado, en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, Germán Darío logró una firme victoria para convertirse en el mejor ciclista sub 23, que portará el tricolor nacional en todas las competencias.

Pero salió más fuerte y luego de su paso por el equipo UAE Team Colombia, llegó al Colombia Tierra de Atletas con el que sigue afianzándose no solo como un gran escalador, sino también con fortalezas en la contrarreloj.

Empezó a practicar en las Escuelas de Formación de su municipio y el entrenador César Alberto Gómez notó que tenía condiciones brillantes, al mover con relativa facilidad una bicicleta muy pesada y que no reunía las condiciones para la práctica del ciclismo.

Una vibrante y emocionante jornada se vivió este sábado en la disputa de la prueba de fondo de los hombres de la categoría Sub-23 del Campeonato Nacional de Ruta que se disputó en el departamento de Risaralda. Allí, los jóvenes y talentosos corredores mostraron su condición y no se guardaron nada en la batalla por la anhelada medalla de oro.

Recorrieron una distancia de 158.4 kilómetros, pasando por las localidades vallecaucanas de Cartago y Obando, donde regresaron a la ciudad de Pereira para hacer un circuito de tres vueltas. Desde el kilómetro 0, el grupo salió con buen ritmo, rodando a gran velocidad, lo que mostraba que iban a darlo todo en esta lucha por el título nacional.

Camino a la localidad de Obando, donde estaba ubicado el retorno a la capital risaraldense, se presentaron unas pequeñas fugas. Algunos corredores se mostraron inquietos e intentaron la escapada, como Manuel Gómez (CM Team), Johan Porras y Brayan Clavijo (Bogotá), Freddy Ávila (Colombia Tierra de Atletas) y Camilo Mora (Nariño); pero ninguno de los intentos fueron consolidados, ya que el grupo mantuvo un fuerte ritmo.

En el regreso a la ciudad de Pereira, lo intentó Edward Rondón (Indeportes Boyacá), pero tampoco puso formar la fuga, por lo que el grupo entró compacto a disputar las tres vueltas del circuito. José Misael Urián (Indeportes Boyacá) intentó irse en punta, pero el grupo, que ya estaba seleccionado y con muchos corredores menos, no se lo permitió.

En el segundo giro se dio una fuga con Andrés Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), quien después fue acompañado por Óscar Tellez (Team Corratec), José Urián y Frank Flórez (Risaralda). A este grupo se unió Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas), quien alcanzó a los punteros y siguió de largo, para irse en solitario como cabeza de carrera.

Las ganas que tenía de vestirse con el tricolor nacional eran tan grandes que lo impulsaron y se mantuvo al frente de la carrera durante los últimos giros; incluso con un imperfecto mecánico, pues tenía problemas con una de las zapatillas, pero eso no fue impedimento para pedalear con fuerza y lograr cruzar en solitario la línea de meta, adjudicándose la medalla dorada y convirtiéndose en el nuevo campeón nacional de ruta de la categoría Sub-23.

“Sabíamos que no iba a ser una prueba fácil, habían corredores muy fuertes y lo que el equipo hizo fue tratar de controlar la carrera. Al final se nos dieron las cosas, hicimos todo bien y en el remate nos salieron muy bien las cosas. Todavía no dimensiono lo que he logrado, es algo demasiado importante, la responsabilidad que se adquiere con esta camiseta es mucha, pero es bonita y sé que con la preparación que haremos de acá en adelante, en cada competencia donde participemos la vamos a romper, vamos a darla toda por tratar de dar lo mejor y lucir la camiseta de la mejor forma”, expresó el ciclista nacido en Betulia, Santander, quien ya fue campeón nacional juvenil de contrarreloj en 2018.