Además, parecía que no duraría mucho tiempo vestido con la camiseta roja que identifica al líder de la prueba, pero Sepp Kuss, contra todos los pronósticos, supo cuidar el primer puesto, que asumió en la octava etapa y nunca más soltó.

"Vine siendo un gregario. No llegué a Barcelona con la idea de ganar. Pero ahora estoy en esta posición, he descubierto cosas sobre mi mismo, mis capacidades en las grandes vueltas, y me gustaría intentarlo más veces. Tengo claro que debo seguir con mi función de gregario", sostuvo Kuss para los medios de comunicación.

Incluso, quienes más amenazaron su reinado en la Vuelta a España fueron sus mismos compañeros de equipo, que acabaron acompañándolo en el podio, con la segunda plaza para Vingegaard y la tercera para Roglic.

Lea también. ¡Escándalo! El triángulo amoroso de dos jugadores de la selección de Italia y una influencer que tiene un embarazo de por medio

Sorprende, además, que Kuss disputó las tres Grandes Vueltas de la temporada: Giro de Italia (14), Tour de Francia (12) y terminó en un extraordinario rendimiento en la Vuelta a España, donde se proclamó campeón.