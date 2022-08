Precisamente, bajo el mando de Hernán Buenahora, uno de los referentes del ciclismo santandereano, el equipo femenino del Departamento busca hacer una digna Vuelta, en la que la prioridad es foguearse y adquirir experiencia de cara a futuros eventos, entre ellos los Juegos Nacionales.

“Queremos que el equipo femenino tenga una representación buena, que nuestras ciclistas se muestren y adquieran experiencia para más adelante conformar un mejor equipo. Tomamos una Liga en un mal momento y no podemos exigirles que ganen, porque estamos muy lejos de competir con un equipo profesional; el material humano lo tenemos, pero la infraestructura aún no y en eso estamos”, indicó Jorge Duarte, presidente de la Liga Santandereana de Ciclismo, quien además señaló las dificultades que ha tenido para desarrollar sus proyectos, porque la administración anterior todavía no entrega documentación importante.

La escuadra santandereana está conformada por Luisa Sanabria, Sonia Rueda, María Paula Uribe, María Ximena Díaz y Nubia Estefanía Gómez.

Cabe destacar que, para la edición de este año esta confirmada la participación de los equipos extranjeros: Team Illuminate y DNA Pro Cycling Team, de Estados Unidos; Patobike BMC de México, y las Selecciones Nacionales de Chile y Guatemala.

El ciclismo femenino ‘cafetero’ poco a poco se abre un espacio en el pelotón internacional y recientemente la antioqueña Paula Patiño, del Movistar, fue protagonista en el Tour de Francia, al aportar su granito de arena para el título de su compañera de equipo, la neerlandesa Annemiek Van Vleuten, así como para el primer lugar por escuadras.