El gran aporte de la santanderana Daniela Arias a la Selección Colombia femenina

Cuando se habla de líderes de la Selección Colombia femenina de fútbol, inmediatamente hay que referirse a la defensora santandereana Daniela Arias, quien corroboró que no solo aporta en lo estrictamente futbolístico, sino que contribuye para que exista armonía y todas tiren para el mismo lado en el plantel.

La surgida en el Club Botín de Oro de Girón, en el que se desempeñaba de delantera, cumplió con una sobresaliente Copa América, al asumir el protagonismo de la zona defensiva, con seguridad, oficio, buen juego aéreo y voz de mando.

“Siento que soy una líder positiva. Nos hemos fortalecido un montón y así como yo hablo mis otras compañeras también lo hacen. Todas aportamos un poco y somos un gran equipo”, sostiene la futbolista.

De principio a fin, la zaguera central del Pachuca mexicano mostró un rendimiento superlativo, que le generó confianza a las futbolistas ofensivas, quienes podían dormir tranquilas con el desempeño del bloque de contención y defensivo.

Los cierres oportunos, la firmeza para ganar los duelos por el piso y por los aires y, por si fuera poco, su participación en materia ofensiva, al marcar dos anotaciones, son algunos de los argumentos que exhibió la defensora de 27 años para el bienestar del elenco que orienta Nelson Abadía.

Arias, de amplio recorrido en el balompié colombiano, con clubes como Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior y América, es prenda de garantía para Colombia de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su natal Bucaramanga, donde se sacrificó para seguir sus sueños en una disciplina deportiva que cuando empezó era vista por encima del hombro y la falta de apoyo siempre fue el adversario más temido, Daniela y sus compañeras de la Selección hicieron historia.

“Bucaramanga es la ciudad que me vio crecer, que me dio todo y en realidad es muy emocionante llegar a mi tierra y que se juegue la fase final. Me siento feliz y orgullosa de ser santandereana. Aprovecho este momento para decir que la evolución debe ser en todo el país”, agregó Daniela, quien también hace méritos para llegar al balompié europeo.