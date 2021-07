El triunfo ante Patriotas ya es historia para el plantel de Atlético Bucaramanga, que ahora tiene en mente su duelo de este domingo ante Santa Fe, donde espera un nuevo festejo que lo deje en la parte alta de la Liga BetPlay.

Para el duelo ante los ‘cardenales’, que debutaron con derrota ante Cali, es probable la reaparición del mediocampista de marca Michel Acosta, así como el debut del volante de creación Sherman Cárdenas, quien se pone a punto físicamente para jugar.

Sin duda, son dos hombres llamados a ser titulares y aportar para que el Atlético pelee por ingresar al grupo de los ocho mejores del balompié nacional.

Aunque aún no se define la nómina para el duelo contra el club capitalino, el entrenador del cuadro ‘Leopardo’, Óscar Upegui, trabaja en fortalecer su idea de juego, con orden táctico y defensivo para conservar el arco en ceros y posesión de balón y sorpresa en el sector ofensivo.

“Tengo muchas ganas de aportar lo que sé, intensidad y presión alta, que también son los aspectos que hemos trabajado en la pretemporada. Santa Fe es un rival de jerarquía, difícil, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a buscar la victoria”, expreso, para ‘Tiro de Esquina’, el mediocampista uruguayo Michel Acosta.

Así mismo, Sherman Cárdenas, en quien están sembradas las esperanzas de muchos hinchas, aseguró que está listo para jugar y confía en ayudar a que el equipo siga ganando.

“Me he preparado bien, Dios quiera tener la oportunidad, pero ya me siento bien física y futbolísticamente, ojalá el profe me de la oportunidad para hacer bien las cosas; a Santa Fe le gusta tener el balón y tiene jugadores fuertes en el mano a mano por los extremos, pero tiene debilidades por los costados”, dijo Cárdenas.