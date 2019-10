SE DESPIDE EL GAVILÁN

El mediocampista Gabriel ‘El Gavilán’ Gómez, uno de los jugadores más experimentados del elenco ‘Leopardo’, anunció ayer que seguramente no seguirá la próxima temporada.

El mundialista con la selección de su país, indicó que “yo siempre he dado la cara y en la vida se abren y se cierran ciclos y han sido tres años maravillosos en Bucaramanga. Uno sabe que en el fútbol hay tres resultados, pero para mí está la persona, la ética, el poder ver a la cara a mis compañeros, porque nunca me guardé nada, traté de buscar el bien común, más allá de todo en el fútbol hay una palabra clave que es la convivencia. Tuvimos muy buenos jugadores siempre, pero los resultados no los conseguimos. Siempre le deseo lo mejor a este equipo y ojalá pueda conseguir la primera estrella”.

Gómez, que termina contrato esta temporada, llegó en el 2017 y estuvo en dos clasificaciones a los cuartos de final.