En la tabla de la reclasificación y en el milagro, se enfoca el Atlético Bucaramanga en las dos últimas fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

La reclasificación otorga cupos a los torneos internacionales de 2023: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y de momento el cuadro ‘Leopardo’ está más cerca del segundo evento.

Cabe recordar que el cuadro ‘amarillo’ solo disputó en una oportunidad un certamen de esta magnitud, en la Copa Libertadores de 1998, cuando logró avanzar hasta los octavos de final.

El milagro es más complicado aún, porque tiene que ganar los dos partidos que le faltan, este sábado a las 5:00 p.m. en Barranquilla ante Junior, y el próximo miércoles en la ‘Ciudad Bonita’ contra Millonarios y, además de eso, aguardar para que Nacional pierda sus dos enfrentamientos, de visitante frente a Millonarios y de local contra Junior.

“Esto no acaba aquí, tenemos que seguir sumando puntos porque hay una tabla de reclasificación que nos ayuda para seguir sumando. Yo no le canto victoria a ningún equipo porque los partidos hay que jugarlos. No me entrego todavía porque yo soy un ganador y a mí me sirven esos seis puntos para la reclasificación”, sostuvo el entrenador ‘Leopardo’, Armando ‘El Piripi’ Osma, quien registra 16 juegos al frente del Atlético, con siete victorias, tres empates y seis derrotas.

Para el DT del Atlético también es importante reforzar el plantel para la siguiente temporada. “Tenemos que encontrar jugadores de mejor calidad para el segundo semestre y que nos hagan potenciar un poco más el equipo; es una tarea que ya estamos realizando, pero tenemos que esperar a que termine el torneo, nosotros nos estamos moviendo y ojalá se pueda acertar en traer jugadores de muy buen nivel, porque esta afición se merece un equipazo”, enfatizó el director técnico del ‘Leopardo’.

Al juego de este sábado contra los barranquilleros, el Bucaramanga arriba herido por la reciente caída ante Nacional, donde mereció mejor suerte, pero falló en la definición.

Junior, entre tanto, que suma cinco puntos, dos más que el club santandereano, llega más motivado, porque de seis puntos, le sacó cuatro a Millonarios, que lo tienen en la pelea, aunque está obligado a ganar y que se presente una igualdad entre ‘embajadores’ y ‘verdolagas’ en Bogotá, en partido a disputarse desde las 7:30 p.m.

Para este juego, Bucaramanga formaría con Juan Camilo Chaverra; Cristian Subero, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Cristian Blanco; Michel Acosta, Bruno Téliz, Kevin Pérez, Johan Caballero, Sherman Cárdenas; y Dayro Moreno.