"Cuando el fútbol no aparece, aparece el corazón", esa frase del entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, resume la victoria 2-1 de sus dirigidos sobre Independiente Santa Fe, donde hubo un corazón que latió más fuerte que todos para lograr una remontada épica.

Justamente, Dayro Moreno fue el artífice de un triunfo que seguramente no estaba en los planes del más positivo de los hinchas búcaros, porque 'El Leopardo' perdía 1-0 en 92 minutos y no encontraba reacciones futbolísticas.

Sin embargo, el siete veces goleador de la Liga Colombiana quería tener un cumpleaños 37 feliz y sobre el cierre del partido, cuando algunos aficionados ya se habían retirado de la 'piedra' porque su equipo no jugaba bien, apareció en toda su dimensión para marcar los dos tantos de la victoria.

"Los partidos a veces no salen bonitos en el juego, pero salen emocionantes y los que se quedaron al final pudieron disfrutar porque el equipo fue corajudo y metió garra. Rescato la garra, el pundonor, el deseo de ganar, la mentalidad positiva del grupo, cuando el fútbol no aparece, aparece el corazón", indicó el estratega del cuadro santandereano en la rueda de prensa post partido.

Victoria que mantiene intactas las esperanzas de clasificación del club 'amarillo', pero también es un llamado de atención para mejorar el desempeño, porque falló en defensa y por momentos no hubo claridad ofensiva.

Del cotejo, Osma explicó que "hay que felicitar a Santa Fe, que hizo un muy buen planteamiento y nos sorprendió de entrada. Yo pensé que iba a esperar un poquito más, pero nos hizo cinco o seis tiros de esquina en los primeros 15 minutos, hasta que nosotros pudimos hacer seis o siete pases y encajamos un poquito el modelo de juego".

Y siguió: "En el segundo tiempo veo que hay una necesidad urgente por ganar el partido y veo que Santa Fe no empuja, pero teníamos una idea de que por las bandas era la entrada para ellos o para nosotros. Hago dos cambios pero esa sensación de que hay un tiro de esquina y no sé que pasó, nos quedamos todos clavados en el piso y nos hacen un gol que nos deja en mala condición; pero nosotros hemos trabajado mucho y lo hemos hecho en muchos partidos, remontar y reaccionar bien. Tavera entró muy bien, hicimos más construcción de juego, pero ellos se metieron atrás; sobre el último tiempo me la jugué por el doble nueve y afortunadamente logramos remontar".

'El Piripi', que también se vio preocupado por las lesiones de varios de sus jugadores, ahora se suman Cristian Blanco y Juan Marcelín, aprovechó para felicitar públicamente al goleador. "Estoy muy contento por él , porque no desfallece nunca y siempre espera su oportunidad", dijo.

"Es un regalo especial"

Como un regalo de cumpleaños muy especial, catalogó Dayro Moreno los goles y el triunfo sobre Santa Fe.