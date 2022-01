Con la consigna de despejar las dudas de un amplio sector de la prensa y de la afición, pero ante todo cortar la sequía de éxitos de los últimos tres años, Atlético Bucaramanga iniciará su participación en la Liga BetPlay I de 2022 cuando visite hoy, desde las 6:00 p.m., a Águilas Doradas.

Para afrontar el certamen, el equipo ‘Leopardo’ le dio continuidad al entrenador argentino Néstor Craviotto, así como a un grupo pequeño de jugadores integrado entre otros por Juan Camilo Chaverra, Carlos Henao, Cristian Blanco, Bruno Téliz, Michel Acosta y Sherman Cárdenas.

Lea también. Equipo del Rincón de Girón disputará los cuartos de final del Baby Fútbol Femenino

Sin embargo, la preocupación de la afición y la prensa aparece cuando se analizan las incorporaciones que llegaron, alrededor de 15, las cuales no tienen un presente futbolístico que ilusione.

El Atlético sumó a los jugadores: Jéfferson Mena, Jaime Giraldo, Jéfferson Gómez y Francisco Rodríguez (centrales); Jackson Montaño y David Gómez (laterales derechos); Ronaldo Tavera, Kevin Pérez y Víctor Mejía (volantes de marca); Mateo Cano y Johan Caballero (volantes ofensivos); Sebastián Gularte, Rodin Quiñones, Iván Rivas y Yeison Moreno (delanteros).

Lea también. La prensa deportiva de Santander duda en una buena campaña del Atlético Bucaramanga

No obstante, al interior del plantel búcaro confían en proyectar la tarea colectiva por encima de las individualidades para ser protagonista de la Liga después de más de tres años, teniendo en cuenta que la última clasificación a rondas definitivas fue en el campeonato finalización de 2018.

“La diferencia más notoria con el equipo de 2021 tiene que ver con una manera de jugar que quizá el año pasado con tantos cambios no teníamos. Ahora sabemos la idea del ‘profe’ y se trajeron jugadores pensando en esa idea. Es un equipo muy dinámico, fuerte físicamente, sabemos las limitaciones, no somos el mejor plantel del fútbol colombiano y tenemos que saber los momentos que tenemos que golpear y estar muy unidos como grupo”, indicó el mediocampista Bruno Téliz, uno de los de mejor actuación el año anterior.

Lea también. Video: Atlético Bucaramanga entrenó previo a su debut

Frente a las críticas por la conformación de la nómina y el arribo de jugadores que no tuvieron continuidad en 2021, el defensor David Gómez indicó que “no me preocupan en lo absoluto, sé del jugador que soy, el recorrido que tengo, lo que he hecho; fueron cinco años en el Once Caldas, donde no es fácil que un jugador se mantenga y siempre estuve ahí. Vengo a trabajar, a seguir haciendo las cosas bien y quiero dejar una huella en esta institución”.

Para este juego ante Águilas, que ahora está bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez, el club santandereano formaría con Juan Camilo Chaverra; Jackson Montaño, Francisco Rodríguez, Carlos Henao, David Gómez; Bruno Téliz, Michel Acosta, Johan Caballero, Sherman Cárdenas, Rodin Quiñones, y Sebastián Gularte.