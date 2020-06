En duda la continuidad de Michael Rangel en el América

El futuro del delantero santandereano Michael Rangel en el América de Cali es incierto, así lo confirmó el futbolista en diálogo con El Alargue, de Caracol.

El máximo artillero del Torneo Finalización de 2019 y, además campeón, sostuvo que su préstamo con el América finaliza el 30 de junio y de no hacer uso de la opción de compra, tendrá que volver a Junior.

“Tengo entendido que junior quiere hacer compra, no quiere extender más el contrato, entonces se ha complicado un poco; acá, en América, no me han dado respuesta, un milagro es lo que dicen, porque no hay dinero. Toca esperar qué pasa”.

El atacante, que tiene contrato con Junior hasta el 30 de diciembre de 2021, reconoció su interés por seguir con el cuadro rojo.

“Aquí en América me siento muy cómodo, hemos compenetrado bien con el grupo, conformamos una familia, siempre tiramos para el mismo lado, los directivos me dieron la confianza, el profe también me respaldó, la hinchada se ha portado muy bien conmigo, mi familia también se siente bien en Cali y yo me quiero quedar pero no es decisión mía”.

El atacante santandereano, que se prepara arduamente en casa, incluso con entrenamientos a doble jornada, también aseguró que el 2019 fue su mejor año, pues logró dos títulos con Junior en el primer semestre y otro con América, en el segundo, donde fue un hombre fundamental.