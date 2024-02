Escándalo arbitral: El partido entre Pereira y Junior estuvo marcado por la polémica

En el partido entre Pereira y Junior no fue la excepción y el arbitraje está en el medio de la controversia.

Con relación a la jugada, El Var Central, cuenta especializada en analizar el tema arbitral, indicó: "Jugada de pura interpretación, pero para mí ERA FUERA DE JUEGO de Carlos Bacca. El simple hecho de hacer el gesto de intentar jugar el balón puede interpretarse como una acción distractora para el portero rival. Para Rojas no influyó en nada".

Es claro que Bacca intenta intervenir en la acción y seguramente su movimiento incomodó al portero, no obstante, el árbitro interpretó que no fue así y validó el tanto, que significó la igualdad en el tramo final del partido.

¿Estás de acuerdo con las decisiones arbitrales? ¡Analizamos las jugadas polémicas en el Pereira vs Junior! #LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/KJkuJxrZ9g

Por su parte, José Borda, exarbitro profesional y ahora analista, aseguró: "En @DeporPereiraFC vs @JuniorClubSA, en el gol de Rodríguez del Junior (3-3), Bacca estaba adelantado, saltó a cabecear (no tocó el balón pero lo intentó) el VAR llamó al árbitro Rojas y no vio interferencia y dio gol. Yo veo interferencia de Bacca".

Lea también. Video | Nueva pifia de Javier Fernández en la transmisión del partido Patriotas - Millonarios

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, también opinó de la acción y dijo: “Le metieron la mano al Pereira. El último gol de Junior es clamoroso fuera de juego. Los posicionales se activan por interferencia o intervención. No es necesario tocar el balón, jugar o participar de la acción es suficiente”, comentó de inicio en su cuenta de X.

Y agregó: “Ayer Bacca interviene, intenta cabecear la pelota, por lo que activa su posición ilegal. Simple, pero... qué inseguridad tan brava, roban delante de todo el mundo sin pena ni castigo”.

Deportivo Pereira cumple con una destacada temporada, en la que es tercero con 17 puntos, los mismos del líder, Tolima y el segundo, La Equidad.