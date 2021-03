El entrenador de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, analizó la actuación de sus dirigidos, en el empate 1-1 frente a Once Caldas, que impidió que el club ‘Leopardo’ se acercara al grupo de los ocho.

“Fue un partido con un resultado justo, mejor jugado en el primer tiempo que en el segundo, porque en el segundo se corrió más de lo que se jugó”, dijo el entrenador antioqueño.

A la hora de puntualizar sobre el desarrollo del encuentro, indicó que “en el primer tiempo me parece que no aprovechamos algunas posibilidades, no tuvimos un poder resolutivo. Cuando ellos hicieron el gol nos recuperamos, pero sí nos faltó definición en las jugadas de gol que tuvimos. Me gustó más el primer tiempo, con dos equipos que juegan a algo y en el segundo son dos equipos que corren mucho”.

El dos veces mundialista, que completó tres juegos al frente del Atlético, con un triunfo y dos empates, también fue autocrítico con el desempeño de su equipo.

“No me queda ninguna crítica por la actitud y disposición anímica del grupo, hay cosas para mejorar, más en la definición, porque hay momentos en los que hay que tranquilizarnos porque estuvimos muy ansiosos. Los extremos nuestros no estuvieron en una buena noche y tampoco me gustó que nos alargamos demasiado y eso permitió que el rival nos atacara”, aseguró Suárez.

Mientras tanto, el mediocampista Santiago Montoya se mostró inconforme con el resultado, pero a la vez confía en lograr el objetivo de la clasificación, que está lejos debido a que luego de once partidos el Bucaramanga registra 13 puntos, a siete del octavo, Medellín, que tiene un partido más.

“Somos conscientes de que en casa hemos perdido puntos importantes, creamos, tuvimos opciones, más que todo en el primer tiempo; el ‘profe’ ha hecho énfasis en una mejor toma de decisiones en la parte ofensiva, pudimos merecer más, ellos se resguardaron en el segundo tiempo y tenemos que trabajar para cuando los equipos se nos cierran”, explicó Montoya.

En la próxima jornada, Atlético Bucaramanga se enfrentará Alianza Petrolera en Barrancabermeja.