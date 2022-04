El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, reconoció la superioridad de Junior de Barranquilla, que se impuso 2-0 sobre sus pupilos, en la fecha 16 de la Liga BetPlay, en la que el cuadro 'Leopardo' continúa en el grupo de los ocho.

Para Bucaramanga era un juego para consolidar los buenos resultados de las jornadas pasadas y afianzarse en la parte alta del campeonato, pero la escuadra barranquillera impuso condiciones en el estadio Metropolitano, ante un rival que se vio sometido y sin respuestas.

Lea también. "Es un equipo que nos puede dar satisfacciones": Armando 'El Piripi' Osma, DT del Bucaramanga

“La verdad tuvimos una buena estructura dentro del partido, pero nos faltó mucha funcionalidad con la pelota, fuimos muy erráticos en la entrega; tengo que reconocer que la calidad técnica de Junior se hizo ver en el primer tiempo y cuando más estábamos tratando de jugar mejor, ellos nos salían en contraataque y nos crearon opciones complicadas. Pudimos intentar dejar el primer tiempo en ceros pero no nos alcanzó y nos anotaron en la última jugada", sostuvo el entrenador búcaro.

El primer tanto del cotejo llegó en el cierre del primer episodio, mediante Daniel Giraldo; mientras que el definitivo 2-0 lo concretó Miguel Ángel Borja, a los 75 minutos.

Lea también. “En Colombia no se puede decir la verdad”: Freddy Rincón

De la sustitución de Juan Marcelín, quien se mostró con movilidad y ofensivo en el primer periodo, el DT del elenco 'amarillo' indicó que "yo no tengo una nómina muy numerosa como Junior, tengo que cuidar a mis jugadores porque a Marcelín lo golpearon muchas veces y tenía un desgaste; cada pieza que se me cae, me complica la idea. Era un trabajo para los extremos de ida y vuelta y por eso los cambié y metí sangre nueva pero la fortaleza de la defensa de Junior fue mejor".

Al ser consultado acerca de su plan de juego, y si su idea era aguantar en defensa, 'El Piripi' dijo que "nosotros el primer tiempo quisimos intentar defendernos con el balón pero no nos dejaron, el juego a ras de piso de Junior y la amplitud en la manera de jugar nos complicó por las bandas".

Lea también. Freddy Rincón, un ‘Coloso’ del fútbol colombiano

Y agregó: "Yo no salí a aguantar el partido, salí a tratar de jugarlo, pero me superaron, tengo que reconocer que Junior con la pelota en el primer tiempo hizo un gran partido por la calidad técnica de sus futbolistas y nos crearon varias opciones y nos convirtieron una".

Para el timonel santandereano, que completó ocho partidos al frente del plantel en la Liga, con saldo de cinco triunfos, un empate y dos derrotas, también influyó que varios de sus jugadores por primera vez pisaron el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Lea también. Club Pro Skate de Santander, en la cima del patinaje colombiano

"Nosotros tenemos que pensar en qué estadio estamos desarrollando un partido; seis jugadores de la plantilla nunca habían jugado en el Metropolitano, son experiencias que hay que vivir y sacar las mejores conclusiones; no es que no quiera hacer las cosas, a veces no se puede", indicó Osma.

Atlético Bucaramanga suma 24 puntos y parcialmente es séptimo de la Liga, mientras que Junior ascendió a la quinta casilla con 26 unidades.

En la siguiente fecha, el Atlético, que necesita alrededor de 30 o 31 puntos para clasificar a los cuadrangulares semifinales, recibe a Independiente Medellín.