Los ocho entrenadores que buscan llegar a la final del fútbol colombiano.

Este fin de semana comienzan los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana donde ocho entrenadores lideran a sus respectivos clubes en la lucha por un cupo a la final del primer semestre.

Seis técnicos nacionales, uno uruguayo y uno argentino, conforman el panel del entrenadores que se enfrentarán durante seis fechas en partidos de ida y vuelta.

Estos son los entrenadores:

Alberto Gamero va por su tercera estrella en la Liga

El técnico samario Alberto Gamero llevó a Millonarios a los cuadrangulares finales como el mejor equipo de la fase regular del torneo. El adiestrador sueña con dar su tercera vuelta olímpica en su carrera tras ganar en 2008 con Chicó y en 2018 con Deportes Tolima.Actualmente, cumple con su tercera temporada al frente del elenco ‘Albiazul’ y es consciente de que ya es hora de darle un título a una de las instituciones más populares del país. “Sabemos que serán cuadrangulares difíciles porque todos quieren salir campeón”, apuntó.

Hernán Torres busca llegar a su tercera final consecutiva

El técnico Hernán Torres es tal vez el entrenador de mejor regularidad en la Liga colombiana. Con Deportes Tolima viene de disputar las últimas dos finales: en 2021 le ganó el título a Millonarios y seis meses más tarde cayó en la final con Deportivo Cali. En su carrera ya sabe lo que es ser campeón varias veces en equipos como Millonarios, América (en la B), Tolima y en con Melgar en Perú. “Los cuadrangulares son muy complicados, esperamos llegar en buenas condiciones, confiando en lo que tenemos”, explicó Torres, que tendrá a un Tolima favorito en su zona.

El ‘Arriero’ quiere forjar su primer título como técnico

El técnico Hernán Darío Herrera comanda al Atlético Nacional que llega como uno de los equipos favoritos para ganar la Liga del primer semestre. El ‘Arriero’ asumió las riendas del cuadro verdolaga tras la destitución de Alejandro Restrepo y puso a caminar de buena forma al elenco paisa. “En cuadrangulares todo comienza desde cero. Lo vamos a luchar hasta lo último”, comentó Hernán, que tiene en su palmarés dos títulos de la B (1999 y 2004), un subtítulo de la Liga con Real Cartagena (2005) y un título de Copa Colombia con Nacional (2018).

La experiencia de Comesaña puede jugar un papel clave

“La idea es entrar a las finales para tratar de ganarlas. Competir para ganarlas. No tiene sentido entrar y hacer papelones o no tener posibilidades a la tercera fecha”. Con esa contundente frase, el experimentado entrenador del Medellín, Julio Comesaña, se traza lo que será la participación del cuadro rojo en los cuadrangulares.

El DT charrúa busca su cuarto título en Colombia (ganó tres con Junior) y darle el séptimo en la historia a los ‘poderosos’. Su experiencia para disputar finales será fundamental en los intereses del Medellín, que se ilusiona con una vuelta olímpica.

Juan Cruz Real sale por su segunda vuelta olímpica

Junior de Barranquilla buscará su décima corona en el fútbol colombiano de la mano del técnico argentino Juan Cruz Real. Con una de las nóminas mejores conformadas de esta Liga, el entrenador del cuadro ‘Tiburón’ tendrá una compleja misión de llevar a su equipo a conseguir una nueva alegría que no tiene desde el año 2019. “Confío en mis jugadores, este es un grupo que nos mantiene pendientes de tres competencias, con autocrítica, pensando en lo que viene”, analizó Cruz Real, que ya salió campeón en el fútbol colombiano con América en la temporada 2020.

Alberto Suárez quiere poner ‘patas arriba’ las finales

Con una gran campaña y basado en un equipo muy joven, Envigado se matriculó en los cuadrangulares finales, donde no quiere figurar como un convidado de piedra.

“Yo quiero ganar y si a mí me dejan meter entre los 8, le prometo una cosa: el torneo se lo pongo ‘patas arriba’”, comentó el técnico vallecaucano Alberto Suárez, que quiere dar el gran golpe con su equipo juvenil. Tanto Envigado como el mismo profesor Suárez llegan ilusionados a esta finales y sueñan con dar su primera vuelta olímpica en la Liga colombiana.

El ‘Piripi’ Osma busca dar la sorpresa en las finales

Atlético Bucaramanga se clasificó de manera agónica y con sufrimiento a los cuadrangulares finales. De la mano del DT Armando ‘Piripi’ Osma, el cuadro ‘leopardo’ retorna a las instancias decisivas del torneo después de cuatro años. Osma reemplazó a Néstor Craviotto en el banquillo técnico y a pesar de los altibajos de la campaña, pudo meter a su escuadra a la fase semifinal.

”Cuando llegué al club, les dije a los jugadores que pensaran como si ellos mismos fueran su propia empresa y que empezaran a construir un proyecto, eso tenía que dar metas”, apuntó Armando, que sueña con el primer título en su carrera.

El ‘Maestro’ se ilusiona con alcanzar su primer gran logro

Alexis García, conocido como el ‘Maestro’, es uno de los entrenadores de gran evolución en los últimos años en el país. Sin embargo, no ha podido redondear una campaña que le brinde esa alegría de saborear lo que es salir campeón de la Liga. Con La Equidad fue subcampeón en tres ocasiones: 2007, 2010 y 2011, y con Deportivo Pasto alcanzó el subtítulo en 2019. “Nosotros no somos favoritos de nada, ahora no nos vamos a poner en la condición de favoritos a ganar, pero sabemos lo que tenemos y tenemos aspiraciones muy grandes", comentó Alexis, que quiere dar sorpresas.