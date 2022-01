“Si no encuentras la vuelta te tienes que ir”: Néstor Craviotto, entrenador de Atlético Bucaramanga

Al ser consultado en rueda de prensa por los flojos resultados desde su llegada al Atlético Bucaramanga, en la temporada pasada, el entrenador Néstor Craviotto no eludió su responsabilidad y sostuvo que “tuvimos un mercado de pases donde se fueron muchos jugadores y vinieron muchos jugadores, a veces encuentras las vuelta rápido y a veces no la encuentras y si no la encuentras te tienes que ir”.

Desde su llegada al conjunto ‘Leopardo’, el director técnico argentino ha dirigido 14 encuentros, de los cuales ganó tres, empató seis y perdió cinco, para un rendimiento del 35,7%.

Lea también. Atlético Bucaramanga no levanta cabeza luego de tres fechas en la Liga BetPlay I de 2022

Del análisis de la más reciente caída 3-0 ante América en Cali, especialmente de los goles encajados en 2022, Craviotto sostuvo que “nos hicieron tres goles y esa es la realidad, en los dos partidos anteriores nos convirtieron uno solo. Tenemos que trabajar y trabajamos siempre, pero tenemos poco tiempo, las primeras nueve fechas las tenemos en 34 días, cada tres días y medio estás jugando y es muy difícil corregir, a veces muy poco en campo, a veces en el tablero. Es más fácil cuando empiezas a ganar”.

Frente a la falta de gol, debido a que el club santandereano únicamente suma un tanto en tres jornadas, el timonel búcaro aseguró que “vino Dayro (Moreno) y trataremos de ponerlo bien físicamente y buscar las variantes cuando no tengamos el nueve que queremos. Esperemos encontrar la solución al tema de marcar goles porque es muy importante”.

Lea también. Lo que dijo Rafael Nadal luego de ganar el Abierto de Australia

Para Craviotto, como para el plantel del club ‘amarillo’, el primer gol de América fue un golpe que no supieron asimilar.

“Nosotros no cambiamos nada del primer al segundo tiempo, pero América creció, hizo el gol, agarró confianza y después del gol no supimos jugar el partido”, dijo el estratega del Atlético.

Lea también. Lo que dijo Dayro Moreno de su llegada al Atlético Bucaramanga

Por su parte, para el capitán del equipo bumangués, Sherman Cárdenas, “hay que trabajar en la parte mental. Ese primer gol de América nos cayó mal. Tenemos que mejorar, conocernos más como grupo y conseguir los puntos en casa”.

En la próxima fecha de la Liga BetPlay I de 2022, la cuarta, Atlético Bucaramanga enfrentará en calidad de local a Alianza Petrolera, en un duelo pactado para el miércoles 2 de febrero, a las 2:00 p.m.