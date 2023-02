Teófilo Gutiérrez dijo "estar feliz" en Bucaramanga y reconoció que la gente es "muy futbolera".

El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez se mostró muy contento luego de su debut con el Atlético Bucaramanga, donde en 45 minutos demostró que su calidad técnica sigue intacta.

En dialogó con ESPN F90, 'Teo', indicó que "estoy feliz, la gente es muy futbolera y demuestra el cariño; estoy contento por llegar a buen equipo con buenos jugadores. Esto me mantiene contento y enfocado en conseguir los objetivos".

El exjugador del Deportivo Cali fue claro en el compromiso que asumió con el Atlético Bucaramanga.

"Siempre está el compromiso por el club, siempre que un firma el contrato, firma un pacto de caballeros de hacer las cosas bien, hacer feliz a la gente y hacer disfrutar mucho. Los compañeros entendieron eso y poco a poco vamos construyendo ese equipo fuerte y sólido que quiere el DT y le gusta a la gente. El domingo pudieron disfrutar de buen futbol ante un buen rival".

El surgido en el Barrio La Chinita de Barranquilla también habló de lo bien que está rodeado, con jugadores como el argentino Gonzalo Lencina, quien ya suma cuatro goles.

"Lencina es un goleador, tiene movimientos muy buenos e interesantes. Cualquiera que le tire bien la pelota puede caer bien al espacio y él puede hacer un gol fácilmente. Esos movimientos son interesnates para mí, Reina, Torres, que tenemos buen pie. En este equipo hay buen pie y él tiene que disfrutar eso y dormir tranquilo. Cuando tenés compañeros que te tiran bien la pelota, uno duerme feliz como delantero", dijo Gutiérrez

También explicó dónde se puede acomodar en el esquema táctico del Bucaramanga y destacó la tarea del entrenador Raúl Armando.

"En todo el frente de ataque me sé mover bien, conozco las posiciones. Lo más importante es tener confianza en el equipo, en el DT, en lo que trabajamos. Me tiene sorprendido el trabajo del entrenador, lo hace bien y en base a los partidos. Eso me llena de serenidad porque sé que en cada partido haremos algo distinto y productivo para el equipo. Vamos a enfrentar rivales difíciles pero creo que desde lo futbolístico estamos bien. Desde que llegué me dan confianza, me admiran, uno se siente útil. Mi esencia siempre ha sido siempre jugar en equipo y eso me llevado a ganar cosas importantes", aseguró Teófilo.

También respondió preguntas relacionadas con el fútbol colombiano, los clubes chicos que ocupan los primeros lugares y el Junior de Barranquilla.

¿Qué opina del fútbol colombiano?

"El fútbol de Colombia pasa por un momento muy bueno a pesar de que en los últimos años no ganamos Libertadores o Sudamericana. Ojalá Medellín o Millonarios hagan un buen papel, haremos fuerza porque saquen la cara por Colombia y que puedan dejar al país en lo más alto".

¿Los clubes "chicos" ahora pelean más campeonatos?

"Ahora lo vemos. Independiente del Valle ganó Sudamericana y está peleando Recopa. En los ultmos años los más chicos, entre comillas, participaron en las finales. Ya no se gana de nombre, hay que estructurar bien y preparar bien el campeonato. Tener un buen DT como Bucaramanga es importante".

El tener que enfrentar a Junior

"Tendré el mismo profesionalismo que he mostrado siempre, la misma altura. Soy un profesional, jugar a la pelota es mio esencia desde niño. Desde que me puse la camiseta de la Seleccion tuve compromiso grande y quiero ser feliz donde DIos me ponga".