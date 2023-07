Vea el emotivo video que publicó el arquero de Atlético Bucaramanga James Aguirre

El arquero santandereano James Aguirre, atacado en redes sociales por el diputado y candidato a la gobernación de Santander, Ferley Sierra, publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, en la que hace un repaso por los mejores momentos de su carrera deportiva.

El portero, de 31 años, debutó con el Atlético Bucaramanga en la temporada 2010 y desde entonces ha alternado en la nómina titular, respondiendo a la altura cada vez que defendió el arco búcaro, aunque como todos, también tuvo algunos momentos donde no pudo brillar.

Además, está a punto de transformarse en el arquero con más partidos en el equipo búcaro, teniendo en cuenta que según el estadígrafo Didier Saúl Niño, el portero bumangués se encuentra a dos juegos de superar en número de partidos al histórico cancerbero Adolfo Riquelme, quien registra 204 cotejos con la camiseta del ‘Leopardo’.

Aguirre, de hecho, fue uno de los jugadores destacados del equipo santandereano en el reciente triunfo 3-1 contra Envigado, en la primera fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.

Con el Atlético Bucaramanga disputó las semifinales de la Copa BetPlay en 2012, logró el ascenso en 2015 y acumula cuatro clasificaciones entre los ocho mejores en la Primera División: 2016, 2017, 2018 y 2022.

James, además, es un hincha más de su equipo, al que también defendió en las divisiones menores.

En el video, se pueden observar varias de las brillantes atajadas de James Aguirre, en momentos importantes del Atlético Bucaramanga y de fondo la canción 'Después de ti', que en su letra dice "yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado..."

¿Qué dijo el político?

En su cuenta de twitter, Ferley Sierra escribió: "¿Qué opinión le merece al Club de Fútbol del Atlético Bucaramanga que en su nómina tenga al hijo de un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, James Aguirre Cortés, e hijo de una corrupta que orquesta el robo a los artistas? WinSportsTV, ¿es normal tener hijos del narcotráfico en el Fútbol Profesional Colombiano?", fue el polémico trino del aspirante a la administración departamental.

Luego borró la publicación e intentó reparar el daño al sostener: "Mis disculpas a @jamesaguirre9 y a toda la hinchada del Atlético Bucaramanga. La angustia y dolor que me ha causado esta investigación y ver la forma como el clan Aguilar sigue robando de frente a las personas más vulnerables me llevó a equivocarme. Es de humanos errar".