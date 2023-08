El entrenador antioqueño Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez dejó abierta la puerta de su salida del Junior de Barranquilla, luego del empate 1-1 en condición de local ante Atlético Bucaramanga.

Aunque en días anteriores el discurso del experimentado entrenador era de solicitar tiempo para trabajar, en esta ocasión reconoció que no es "una persona de aguantar mucho".

En la rueda de prensa después del partido, 'El Bolillo' aseguró: “Yo soy como de arrebatos. Yo tengo mucho cariño por don Fuad (Char), por Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho. Yo dirijo hace muchos años y el equipo juega bien hoy (lunes). Hubo cosas distintas en otros partidos. Al final cantan contra mí, yo no soy de aguantar mucho. ¿Yo qué tengo que ver? No soy de aguantar mucho. A veces les hago caso, mañana es otro día”, dijo el entrenador.