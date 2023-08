Video: "No saben con qué personas ando": Michael Ortega, tras las amenazas que recibió en Bolivia

El mediocampista colombiano Michael Ortega explotó en el fútbol de Bolivia, luego de recibir amenazas.

Al futbolista de Club The Strongest de La Paz, Bolivia, lo han amenazado, situación que hizo pública ante los medios de comunicación, a quienes les dijo: “He recibido amenazas de la gente, no sé quién sea, metiéndose con mis hijos por redes, mandándome fotos de ellos. Son cosas que nunca me habían pasado. Uno mira cómo está la humanidad hoy en día... esperemos que todo pase bien”.

The Strongest es uno de los clubes de mayor tradición en el balompié boliviano y en la actualidad se ubica en el primer lugar.

En su diálogo con los medios de comunicación bolivianos, Michael Ortega fue más allá y lanzó una drástica advertencia a quienes lo han amenazado y le han enviado fotos de sus hijos.