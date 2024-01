Es oficial: Gerard Piqué anuncia su regreso al mundo del fútbol.

"Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, concluyó en una publicación que en menos de una hora, completó más de 2 mil interacciones.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos", mencionó el deportista en su cuenta de X.

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana.

“Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora voy a ser yo el que les hable de mí”, señaló el futbolista en ese entonces para terminar con un mensaje contundente, “Y ya me conocéis. Tarde o temprano volveré”.