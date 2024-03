Tenemos que salir de esta situación: Sherman Cárdenas

La dirigencia del Atlético Bucaramanga sigue sin definir el nombre del nuevo entrenador, por lo que Óscar Serrano sigue manejando al equipo profesional.

Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán, referente del Atlético Bucaramanga, confía en revertir la compleja situación del equipo. (Foto: VANGUARDIA LIBERAL)

“Nosotros nos comprometemos a seguirlo dando todo por esta institución, vamos a intentar darlo todo para sacar esto adelante”.

Con esa frase cerró su entrevista en el programa Extratiempo en Facebook, Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán, uno de los referentes del Atlético Bucaramanga.

El experimentado jugador santandereano habló sobre la situación del equipo, la salida de Carlos Mario Hoyos, el ambiente que rodea al club y hasta del posible nuevo entrenador del conjunto ‘Leopardo’.

Poco tiempo

Sobre la salida de Carlos Mario Hoyos el pasado fin de semana tras la derrota con Deportes Tolima en el Alfonso López, Cárdenas anotó: “Nos dio súper duro la salida del profe, por tan poco tiempo que llevaba en el club, llevábamos cinco juegos, él quería implementar la tenencia del balón, pero nos faltó contundencia. Pero al final siempre lo más importante es lo que viene y tenemos que salir de esta situación, y ojalá el sábado podamos ganar el partido”.

Y recalcó que “nos duele lo que pasa en el campo, es difícil expresar lo que se siente cuando no salen las cosas porque uno trabaja para hacerlas bien, y es ahí en donde se crea mal ambiente por parte de la prensa y eso se siente al interior del equipo y por eso la gente insulta”.

Las redes sociales

En cuanto a lo que se dice de la indisciplina o falta de profesionalismo de algunos jugadores en las redes sociales, el creativo santandereano comentó: “La gente puede opinar y decir lo que piensa y lo que siente en su corazón, nosotros somos profesionales, pero se han basado mucho en lo extrafutbolístico, y no de lo que pasa en el campo, hay demasiados chismes, se dice que somos sindicalistas, que tomamos decisiones, pero son cosas falsas, en mi caso nunca tomo ese tipo de decisiones sobre un técnico, y siempre intento hablar dentro del campo y demostrarlo, y no fuera de él. Y eso duele porque uno siempre intenta darlo todo por la institución”.

El técnico

En cuanto a la llegada del nuevo timonel para el Atlético, Sherman fue claro en señalar que no es un tema que él maneje y que no es él quien debe tomar la decisión.

“La cabeza mía y la del equipo es concentrarnos en lo que estamos haciendo con el profesor (Óscar) Serrano para el juego ante Santa Fe, y los encargados del tema deberán tomar la decisión más acertada. No doy consejos sobre ese tema, y con don Óscar no se habla de ese tema”.

En cuanto a la posibilidad de la llegada de Leonel Álvarez, expresó: “Me parece un hombre que es ganador, tiene prestigio, pero no se puede hablar de si se llega o no, porque de eso no se sabe nada. Todos sabemos lo que es Leonel y si se da, sería muy bueno para el equipo”.

Y sobre las posibilidades que tiene el equipo de meterse entre los ocho mejores del rentado, Sherman Cárdenas apuntó que confía en el grupo y que con lo que queda por jugar, 14 partidos (42 puntos), “están vivas las opciones de clasificar, obviamente tenemos que mejorar mucho y confío en el equipo y tengo la confianza en que se va a mejorar y que el sábado vamos a tener un buen partido”.

¿Y el técnico?

Al cierre de la presente edición seguían el hermetismo y las especulaciones sobre el nombre del nuevo director técnico para el Atlético Bucaramanga.



Tras conocerse, a través de El Alargue de Caracol, que ya hubo dialogo entre el presidente del Club, Óscar Álvarez, y el entrenador antioqueño Leonel Álvarez, aún no se sabe más al respecto en cuanto qué tanto han avanzado las posibles negociaciones entre las partes que habían quedado de volver a hablar.