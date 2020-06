Hace 25 años el Atlético Bucaramanga consiguió el título de la B y regresó a la A

¿‘Profe’ recuerda qué estaba haciendo hace 25 años?

“Estaba concentrado con el equipo porque al otro día nos jugamos el ascenso”. Así, sin dudarlo, como quien recuerda la fecha del cumpleaños de un ser querido, Jesús ‘El Kiko’ Barrios respondió cuando intentamos sorprenderlo y, a la vez corcharlo, pero para él el Atlético Bucaramanga es eso, un ser querido, y las fechas especiales no se olvidan.

Justamente hoy, hace 25 años, Atlético Bucaramanga, de la mano de él y hombres como Ernesto Ramoa, Guillermo Guarnieri, Óscar Upegui, Dúmar Rueda y Jairo ‘El Tigre’ Castillo, entre otros, consiguió ascender a la Primera División del fútbol colombiano, con una campaña brillante en la que cabalgó de principio a fin.

Esa generación de futbolistas se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas, porque el elenco ‘amarillo’ descendió al final de 1994, por una corta diferencia de goles contra su rival directo, Cortuluá, pero más allá de tener ofertas de otros elencos, varios jugadores se quedaron para regresar al equipo a su casa natural: la A.

“A mí me marcó mucho ese descenso, porque era la primera vez que Bucaramanga descendía. Yo tenía la opción de ir a jugar al Once Caldas. A mí Orlando Restrepo, entrenador de Once Caldas, me fue a buscar al hotel en Pereira después del descenso y yo estaba destrozado, pero yo no me podía ir así, el equipo estaba descendido y yo tenía que dejarlo en la A”, dijo Barrios.

Y agregó: “nos quedamos por la misma plata, al final del año no nos pagaron los dos meses que nos debían, a veces nos daban una prima y tampoco, pero nosotros queríamos dejar al equipo en la A, y por fortuna se organizó un torneo corto y volvimos a mitad de año a la A, fue una alegría inmensa”.

Destacada campaña

En ese torneo de 1995, el equipo búcaro, dirigido por Hugo Gallego, logró el primer título de su historia, al ganar la categoría B y se convirtió de nuevo en inquilino de la A.

En esa tarde de domingo, con un ‘Alfonso López’ abarrotado por unas 9.000 personas, porque la tribuna occidental estaba en remodelación, el Atlético venció 1-0 en la octava fecha del Hexagonal Final a Lanceros de Boyacá con gol de Jesús ‘El Kiko’ Barrios (9’ s.t.) y logró la ventaja suficiente para asegurar el ascenso, con dos fechas de anticipación.

“Fueron seis meses donde el único pensamiento era ascender, cada partido jugándolo como una final, un grupo muy unido, muy compacto y algo muy especial, el cariño de la gente, que se reunió alrededor del equipo. Fue una decisión individual quedarnos, pero había algo en común para los que seguimos, que era el sentimiento por la institución, ese creer que se podía conseguir el ascenso y lo tomamos como un reto”, recordó Óscar Upegui, quien integró el plantel como jugador y actualmente es el presidente del club.

Además del título y el ascenso, el Atlético consiguió la valla menos vencida con Guarnieri, quien además estuvo 13 fechas sin encajar goles, todo un récord y también se quedó con el goleador, ‘El Kiko’, con 13 tantos.