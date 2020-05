Steve Makuka es uno de los jugadores del Atlético Bucaramanga que mejor le cayó a la afición en las recientes temporadas.

Y es que el defensor uruguayo, con su tradicional garra charrúa, se ganó el afecto de los seguidores búcaros, para quienes la actitud no se negocia.

El futbolista ‘está que se juega’, pero mientras tanto aprovecha el tiempo para compartir en casa con la familia y cuenta las horas para volver a la actividad.

“Vamos llevando de la mejor manera el aislamiento, con la familia, es una situación que nadie la esperaba pero tenemos que ser conscientes y cuidarnos entre todos”, dijo.

Frente a la reactivación de la Liga BetPlay, indicó que “todos queremos volver a jugar, se extraña mucho y sabemos que debemos seguir un protocolo de seguridad para cuidarnos y proteger a los demás, pero creo que podemos volver”.

También recordó que antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio, el conjunto ‘Leopardo’ estaba levantando el rendimiento. “Iniciamos mal el campeonato y en los últimos partidos recuperamos algunos puntos. Hay que estar tranquilos y cuando reinicie otra vez el campeonato esperamos estar bien para seguir en alza”, afirmó.

Reconoció lo bien que se siente en el Atlético Bucaramanga, pero a mitad de año termina su contrato y aún no ha negociado con el club si sigue o se va. “La verdad que uno acá en Colombia se ha sentido bien, la gente de Bucaramanga me ha trabado muy bien, siempre me brindaron cariño, a mí y a mi familia; le tengo un gran aprecio a la familia ‘Leoparda’. Estoy tranquilo, cómodo, me gusta la ciudad pero hay que ver, yo tengo empresarios y ellos se mueven, y uno como futbolista quiere crecer y quiere brillar más, y uno creciendo le puede dejar también algo al club, pero hay que esperar”, dijo el zaguero central.

El defensor analizó su actuación en el equipo, al que llegó en el segundo semestre de 2019. “Me siento bien, creo que no le he fallado al club, siempre trato de dejar todo, si a veces no tengo un buen día, con los pases, trato de dejar todo con garra, con esa característica uruguaya, He tratado de dejar lo mejor para el club como futbolista y como persona”, aseguró.

Ante la pregunta puntual si sigue en el Bucaramanga, respondió que “tengo contrato hasta julio. Hay que ver cómo termina la situación, si ellos quieren renovarme, también hablar con mi representante. Para mi es importante llegar a un acuerdo y terminar bien con el club, ya sea que siga o me vaya, porque siempre he tenido una buena relación con el club”.

Para Steve, hay varios momentos que lo marcaron en el Atlético, pero sin duda se queda con el debut, en el clásico ante Cúcuta Deportivo. “Recuerdo el clásico contra Cúcuta, en mi debut, no veníamos ganando, con empates y derrotas y justo debutar en el clásico y ganar dos a cero me dejó muy satisfecho, porque para mí los clásicos son muy importantes y conservamos el arco en ceros”.

Finalmente reconoció que el fútbol colombiano es muy competitivo, donde los jugadores son muy técnicos y hay dinámica.