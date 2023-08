“Cuando tenía tu edad luchaba por ser el mejor arquero, yo le decía a mi papá que quería ser el mejor arquero del mundo, quería luchar por mis sueños y se me vuelve un sueño cumplido. En este momento estamos luchando por el arco del Bucaramanga y lo vamos hacer de la mejor forma”, señaló James Aguirre.

“Teniendo sueños y siendo muy juicioso en el colegio. Empecé en el Nantes F.C. una escuela muy buena en Bucaramanga, allá me llevaron al Atlético Bucaramanga, empecé con mucha disciplina y teniendo 15 años llegué a nivel profesional, logré debutar en el 2010 con mi primer partido como profesional”, recordó el portero santandereano.

“Es lo más importante que hay, si me dijeras que escogería yo entre ser jugador y estudiar yo te diría estudiar, porque si estudias vas a ser un buen deportista y si eres buen deportista vas a llegar a ser profesional y así vas a ser una persona correcta y acorde y eso te va a servir para ser una persona bien”.

Para finalizar, el arquero del Atlético Bucaramanga, James Aguirre, le dejó un mensaje a los niños y jóvenes, a quienes invita a luchar por sus sueños, a que no se den por vencidos, a que estudien, que quieran a sus familias, que en su caso es lo más importante, así como lo devoto que es a Dios y en especial a la Virgen de Guadalupe.

“Cuando te vaya mal no escuches consejos, no te derrotes ante las críticas y cuando te vaya bien no creas que eres el mejor, sigue entrenando, sigue luchando y nunca va a ver un techo para el talento que tenemos”, apuntó.