Con este propósito, Google presentó seis ayudas para que sus usuarios puedan estar al día con la acción de este evento que se desarrolla al otro lado del mundo.

Cuando se busca Juegos Olímpicos, el usuario se podrá encontrar con la información más reciente sobre eventos, deportes y jugadores favoritos, e incluso ver dónde se ubica un país en la carrera por el oro. Si no puede sintonizar los Juegos en vivo, puede ver un video resumen diario, ver las principales noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos y encontrar actualizaciones verificadas de las emisoras oficiales. Si lo suyo son las estadísticas, puede visitar la página de Google Trends para ver divertidas tendencias de búsqueda sobre sus deportes favoritos.

También está disponible el juego de Doodle interactivo, el más grande que Google ha creado hasta ahora, donde se podrá unir a unequipo y competir contra los campeones reinantes de la patineta, rugby, escalada y más, todo en la gloria retro de 16 bits.

Desde ya, se podrá ver, tanto eventos en vivo como clips y momentos destacados de las emisoras olímpicas oficiales, incluidas Marca Claro y Eurosport, en sus canales de YouTube.

A principios de este mes agregaron contenido relacionado con los Juegos Olímpicos en YouTube con la nueva serie de YouTube Originals 'Strive', 'How To Olympics', 'Break the Record' y un largometraje documental 'World Debut'.

El asistente de Google todo lo sabe sobre los Juegos Olímpicos. ¿Quiere saber quién ganó? Solo debe preguntar 'Ok Google, ¿quién ganó el baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos?', ¿cuántas medallas tiene Francia en los Juegos Olímpicos?0, incluso puede decir: "cuéntame un dato divertido sobre los juegos en Tokio". Ya sea que estés usando tu teléfono, altavoz, TV u otro dispositivo habilitado, el Asistente de Google tendrá todos los detalles importantes.

Para todo esto, se recomienda mentener actualizadas las aplicaciones Google incluida la aplicación oficial de los Juegos Olímpicos, de emisoras oficiales, organizaciones de noticias, sociales, deportes y juegos, además de fitness.

Además se puede realizar un recorrido virtual por el país sede con Google Street View. Desde montañas cubiertas de nieve y brillantes formaciones rocosas hasta ciudades llenas de historia y cultura, puede verlo, o puede explorar la artesanía tradicional de Japón y la exquisita comida; Umami Land será particularmente divertido para los amantes de la comida.