Juan Pablo Montoya reveló el problema con Michael Schumacher

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya tuvo una marcada rivalidad con Michael Schumacher.

Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher protagonizaron una recordada rivalidad en la Fórmula 1. Foto: EFE

Juan Pablo Montoya, el mejor automovilista colombiano de la historia, generó mucha expectativa durante sus mejores años como piloto en la Fórmula Cart y la Fórmula 1, entre otras.

Justamente, entre el 2001 y el 2006 hizo parte de la Fórmula 1, primero con la escudería Williams y luego con McLaren.

En aquellos años se transformó en el único competidor que puso ‘contra las cuerdas’ al alemán Michael Schumacher, quien dominada con Ferrari la competencia.

NEW YORK - SEPTEMBER 17: Juan Pablo Montoya speaks to the Media during a Print Media Round Table at the London Hotel during the NASCAR Chase Media Day on September 17, 2009 in New York, New York. Mike Stobe/Getty Images for NASCAR/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

En las últimas horas, Juan Pablo Montoya, de 48 años, dialogó con los medios oficiales de la Fórmula 1 y recordó aquella rivalidad con Michael Schumacher, quien suma siete títulos, siendo el más ganador junto al británico Lewis Hamilton.

“El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho. Eran como ‘es Michael no lo hagamos enfadar’. Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba. Porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”, reconoció Juan Pablo Montoya.

Juan Pablo Montoya también tuvo una rivalidad con el hermano de Michael, Ralf, con quien compartió equipo en Williams.

“Nosotros casi no hablábamos porque ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, indicó Montoya.

NASCAR Sprint Cup Series driver Juan Pablo Montoya climbs into his number 42 car before the start of practice for the Daytona 500, at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, February 12, 2011. REUTERS/Brian Blanco (UNITED STATES - Tags: SPORT MOTOR RACING)

Así mismo, el deportista colombiano sostuvo que nunca dialogó con Michael Schumacher, salvo en una fiesta después de una carrera.

“La única vez que hablé con Michael fue cuando yo corría en BMW y él seguía en Ferrari y nos invitaron a una fiesta después de la carrera. Estábamos Michael y Rubens (Barrichello) y los tres nos emborrachamos”, indicó Juan Pablo Montoya.

Cabe recordar que Michael Schumacher sufrió en 2013 un grave accidente mientras practicaba esquí y desde entonces su familia se ha encargado de mantener en privacidad el estado de salud del piloto.