Leidy, la mayor, es más introvertida, pero no hace falta hablar demasiado con ella para notar una determinación que no tiene límites.

Sueñan en grande

“Es difícil, porque son muchas cosas las que hacemos, pero sabemos que para triunfar hay que esforzarse, porque me visualizo como una administradora de empresas, me veo como una deportista, me veo siendo campeona mundial de sunfish y me veo dándole a mis padres lo que nos dieron”, dice Leidy.

Luisa, por su parte, señala que “no me parece duro lo que hacemos, yo pienso que cuando uno quiere salir adelante nada es imposible, día a día me levanto para ser mejor y lograr lo que quiero ser, que es ser campeona mundial, ser una gran profesional y estudiar derecho financiero”.

En el club están buena parte de la jornada, porque tienen un pequeño grupo de niños, a quienes guían en su proceso deportivo y también se entrenan para los diferentes retos competitivos, que dejan a Leidy como una de las destacadas en la modalidad del sunfish y a Luisa haciendo lo propio en el laser, que también alterna con el sunfish.

La falta de recursos es uno de los aspectos que las preocupa, no solo para ellas, que se sienten agradecidas por el respaldo que han tenido en el club, sino para los niños que entrenan, que son de la zona y como ellas sueñan con hacer una carrera destacada.

Por eso, aunque entidades como el Indersantander les ha tendido la mano, también piden para que más empresas se vinculen con un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los niños y jóvenes de la región.

A casa, luego de la exigente jornada, regresan sobre las siete o a veces ocho de la noche, agotadas, pero con la satisfacción de dar un paso más de cara a lograr los sueños.