La eliminación de la Selección Colombia al Mundial de Catar 2022 era la “crónica de una muerte anunciada”.

Aunque las matemáticas alimentaban el milagro, la realidad del juego del equipo de Reinaldo Rueda sentenciaba que no era justo asistir al tercer mundial consecutivo.

Este martes, a pesar de la victoria 1-0 sobre Venezuela con un tanto de penalti de James Rodríguez, pero también con el triunfo 2-0 de Perú ante Paraguay, que lo dejó con el cupo al repechaje, se termina el ciclo exitoso de una generación dorada, conformada por David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y compañía.

Ahora deberá iniciar un nuevo proceso, con algunos jugadores que conservan la estirpe del buen juego colombiano, pero también con muchas dudas acerca del recambio.

Y es que la debacle en estas Eliminatorias inició muy temprano. Ya en la cuarta fecha, dos goleadas inexplicables desde el punto de vista futbolístico, porque se vio a una Selección deambular la cancha de Barranquilla ante Uruguay y especialmente el césped de Quito contra Ecuador, hacían presagiar un flojo Premundial.

La misma llegada del director técnico Reinaldo Rueda, que dirigía a Chile, llegó en un marco de dudas y escepticismo. Luego vino un auténtico carrusel de momentos altos y bajos.

En Vanguardia, analizamos diez razones de la eliminación de la Selección Colombia.

No gana de local: En un certamen, sea de Liga o de Eliminatorias, es fundamental hacer respetar la casa y la Selección Colombia en Barranquilla únicamente ganó tres juegos, empató cuatro y perdió dos; con caídas ante rivales directos: Uruguay y Perú.

Sin identidad de juego: El solo hecho de cambiar de entrenador en la cuarta fecha, ya generó ajustes en el módulo táctico del equipo. Se pasó de un juego más europeo con Carlos Quieroz a otro que pretendía volver a las raíces del balompié nacional. No obstante, nunca encontró el norte, con una escuadra que apelaba al orden táctico y defensivo, pero que careció de volumen de ataque y efectividad.

El gol, el gran ausente: El elenco nacional pasó siete partidos sin anotar ningún gol en la Eliminatoria. Pero el tema no solo pasaba por la ansiedad y falta de efectividad de los atacantes, sino por la poca elaboración de acciones ofensivas.

¿Y los líderes?: En los procesos eliminatorios anteriores, para ir a Brasil 2014 y Rusia 2018, ‘La Tricolor’ contó con hombres que lideraban tanto dentro como fuera de la cancha, entre ellos Mario Yepes, Falcao García, James Rodríguez y Abel Aguilar. Pero en esta ocasión, ninguno asumió un rol protagónico, especialmente en los momentos adversos.

No hubo unión de grupo: Siempre se ha dicho que la unión de grupo es vital en los deportes de conjunto y en esta Selección se notó a un plantel dividido, con jugadores que pusieron por delante sus pretensiones personales por encima de las colectivas.

No brillaron las individualidades: Salvo por Luis Díaz en algunos partidos, los hombres llamados a conducir desde el juego a la Selección no aparecieron en toda su dimensión. Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel y Juan Fernando Quintero, sea por lesión, o porque no se acomodaron como en sus clubes, no consiguieron aportar el 100% de su fútbol.

El mismo módulo: A pesar de que no conseguía triunfos, el entrenador Reinaldo Rueda insistió en la misma manera de jugar y eso lo pagó caro. Ya ante Bolivia decidió modificar el esquema y le dio el resultado, pero antes, fue más de lo mismo, un equipo con cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros, que se mostraba más firme en defensa, pero que en ataque poco producía.

Pocos recambios: Cuando en determinados partidos se necesitó de jugadores que aportaran desde el banco de emergentes, muy pocas veces se encontraron respuestas y quedó la sensación de que mejor no se hubieran realizado variantes.

Sin nómina base: Los elencos que marcan historia se conocen de memoria y en la era de Reinaldo Rueda no se pudo consolidar un equipo, con demasiadas variantes de partido a partido.

La Federación: Así como al cuerpo técnico y a los jugadores les cabe la responsabilidad de la eliminación, porque no estuvieron a la altura de las circunstancias, a la Federación Colombiana también le corresponde un porcentaje de la debacle, entre otras cosas porque cortó un proceso exitoso con José Pékerman y después frenó el camino de Queiroz y contrató a un entrenador que ya venía mal con Chile. A eso se le suman los malos procesos con las selecciones menores y los escándalos con la reventa de boletas.