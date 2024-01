Héctor Cárdenas, entrenador de la selección Colombia Sub-23, dio la cara tras la caída ante Ecuador.

El equipo que orienta Héctor Cárdenas no estuvo a la altura del compromiso y, además, pagó caro la expulsión de Jimer Esteban Fory.

“La verdad es que duele arrancar de esta manera, pero soy consciente de que hay un grupo de hombres resilientes y nos vamos a sobreponer, de esto estoy seguro. Hay que ir partido a partido”, dijo el director técnico.

De jugar con 10 jugadores la mayor parte del duelo, Cárdenas, aseguró que "no es fácil, además, el rival tiene argumentos y ellos buscaron pasajes en los que encontraron las sociedades que los caracterizan y ese juego por las bandas. El equipo lo controló, pero nos vamos dolidos por la derrota, que fue larga y abultada. Sin embargo, tenemos con qué revertir todo".

Héctor Cárdenas también se refirió a la actitud de Fory, quien afectó el desempeño del grupo. “El ímpetu y deseo de querer hacer las cosas nos juegan una mala pasada. La primera tarjeta amarilla fue acertada y hasta el árbitro lo calmó a Jimer Fory, pero luego se dio una acción infortunada, en la que la decisión del jugador no fue la correcta, pero de seguro ya aprendió, crecerá y madurará mucho más. Eso sí, el partido no se perdió solo por la expulsión. Hablamos que no debíamos pasarnos en la fuerza y revoluciones”, sostuvo Cárdenas.

De cara al futuro, el timonel colombiano aún tiene esperanzas, aunque la caída ante Ecuador le resta opciones.

"Tenemos días para recuperar físicamente al equipo, después hacer la evaluación. No podemos quedarnos en discusiones y reproches, sino pasar la página. Tenemos que pensar en Brasil y ahí se va a mostrar para qué está Colombia", concluyó Héctor Cárdenas.