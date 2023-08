No se guardó nada: Yoreli Rincón contó detalles acerca de su no convocatoria a la selección Colombia

La futbolista reconoció que “la verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí”.

La ahora futbolista de Atlético Nacional, club con el que disputará la Copa Libertadores de 2023, sostiene que estar al margen de la selección Colombia no tiene nada que ver con su rendimiento deportivo. “Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquila”, dijo.

“No es algo por lo que me desvelo, pero es algo con lo que siempre sueñas. Yo no juego para que me puedan llamar a la Selección Colombia, porque siempre he jugado para mostrar mi mejor nivel y en el momento que llegue será porque así lo quiere de nuevo la vida”, agregó Yoreli Rincón.

Lea también. Ni lo grandes pudieron: La estadística que favorece a Pereira por encima Nacional, Millonarios y América

La mediocampista ofensiva, que se caracteriza por su calidad técnica, también recordó que le dolió muchísimo estar separada de la selección Colombia. “Es un ‘ratico’ porque todo duele y uno no es de hierro. Duele absolutamente. Pero yo no puedo dejar de jugar o dejar de aceptar un contrato porque no me llaman. Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”, indicó la talentosa futbolista.