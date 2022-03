248.658 hogares en Bucaramanga y su área manifestaron que situación económica es peor comparada con la de hace un año

Mientras acomoda unas gaseosas en una nevera, comenta que la plata ya no alcanza. “Uno como comerciante ve la situación económica terrible porque en la calle ya no hay ventas como antes de pandemia, lo que uno vende no alcanza para sostenerse, porque ahora el mercado y los servicios han subido de precios”.

Luz Eddy se sienta para continuar esta conversación, se acomoda la blusa y remata: “La economía está golpeando fuertemente el bolsillo de la gente”. Lo dice porque sus ventas han bajado hasta en un 50% en comparación con el año pasado.