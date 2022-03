Aunque actualmente, este no es un fenómeno que se esté produciendo, ya que hasta el momento solo están aumentando los precios y por lo tanto únicamente hay inflación, Reinhart aseguró que “sin ser melodramáticos, creo que la estanflación es la realidad de muchos países. Los territorios en riesgo de estanflación son los de mayor inflación y menores ingresos de los que había antes de la ­ pandemia. Tenemos entonces una situación de alta inflación y recuperación baja”.

El Cuadrante II es el que presenta mayor inflación, ingresos en su punto máximo en 2021 y riesgo de sobrecalentamiento de la economía, pero no de estanflación. En este están Estados Unidos, Chile, Australia, Noruega, entre otros.

El tercer cuadrante es el que presenta menor inflación e ingresos en su punto máximo en 2021, por lo que el segmento de riesgo es bajo. Es el caso de China, Egipto y Kenia. Y finalmente, el cuadrante IV es el que tiene menor inflación, ingresos más bajos que el pico anterior y, por lo tanto, riesgo de recesión.

En América Latina, Bolivia y Uruguay hacen parte de este último cuadrante, al igual que India, Vietnam, Indonesia, entre otros.

El planteamiento de Reinhart aclara que Rusia estaba en el segundo cuadrante de riesgo de sobrecalentamiento de la economía, el mismo en el que están EE.UU., pero luego de su invasión a Ucrania y posteriores sanciones económicas, ahora pertenece también al cuadrante I de estanflación.

“Para muchos países el sobrecalentamiento no es una explicación, pues son varios los que no se han recuperado en términos de renta per cápita al nivel pre crisis. La inflación es regresiva para mercados emergentes aún más si está acompañada de aumentos en los precios de alimentos y energías, pues representan un porcentaje relevante en el gasto de los hogares de estos países»”, enfatizó Reinhart.

