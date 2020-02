Perforación horizontal

Escobar resaltó “que en Colombia en este momento no hay fracking”. No obstante, destaca dos elementos fundamentales en lo que es la técnica, lograr que una perforación no sea vertical sino que a determinada profundidad la perforación se desvíe para lograr que sea horizontal, y el uso del fracking para activar los canales de flujo en las formaciones que generaron el petróleo.

“Se tendría que fortalecer el conocimiento técnico para reconocer esa labor. En Colombia no se ha hecho estimulación hidráulica horizontal, hay colombianos que lo han hecho en el exterior, pero en las formaciones del país no”, precisó el experto.

Con relación a la decisión del Consejo de Estado, los expertos aseguran que son respetuosos de la decisión de mantener la suspensión de la norma 90-341 y de las alertas del Alto Tribunal sobre la protección de los acuíferos, la salud y protección de los ecosistemas, por eso recomiendan desarrollar unos pilotos de investigación donde confirmen que no hay afectaciones reversibles.

“Nos concentramos en los pilotos, no partimos de dar un sí o un no al fracking”, puntualizó Escobar.

dato

Con el desarrollo de los YNC a través del ‘fracking’, la producción de crudo nacional ascendería a 7.500 millones de barriles de petróleo, es decir, cerca de 24 años adicionales de reservas.