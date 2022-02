En el sorteo “Ahorrar es ganar”, autorizado por Coljuegos y liderado por Colpensiones, una agricultora del municipio de Lebrija, Santander, es una de los ocho ganadores de un bono para adquisición de vivienda y equipamiento por $108 millones, gracias a su compromiso con el ahorro para la vejez en el programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Se trata de Ofelia García Cordero, de 55 años, nacida en Onzaga, Santander, y quien ha vivido en diferentes municipios de la región y sus alrededores se ha desempeñado en oficios varios. En estos momentos trabaja asistiendo un cultivo de cebolla en el municipio de Sogamoso, Boyacá, es madre cabeza de hogar, tiene tres hijos y dos nietos. Conoció el programa Beps por medio de unos volantes y decidió vincularse en el 2016.¿

Siempre he trabajado en oficios varios cuando me sale, donde me salga y cuando yo pueda, mi situación ha sido muy dura para sacar a mis hijos adelante he vivido en Bucaramanga, Girón, Lebrija y Onzaga siempre en arriendo ahorita ya llevo seis meses viviendo y trabajando en Sogamoso sola porque mis hijos ya viven aparte, eso si yo trato de ahorro así sea de a poquito.

Ofelia García Cordero.

A 31 de diciembre de 2021, en Santander hay vinculados 102.358 personas al programa, de los cuales 32.326 se encuentran en Bucaramanga. Asimismo, en Santander 54.073 ahorradores cumplieron requisitos en 2021 para acceder al seguro de vida grupo BEPS y 3,625 personas del departamento ya disfrutan de su anualidad vitalicia.

“A lo largo de los seis años de operaciones del programa Beps de Colpensiones, hemos implementado esta estrategia de sorteos para que nuestros vinculados se motiven a ahorrar cada vez más. Ya hemos sorteado 19 viviendas y estamos felices porque una mujer agricultora es la ganadora. Recordemos que las mujeres son las más ahorradoras, con 68% de los ahorradores del programa BEPS. Por esa razón, es un honor para nosotros como entidad entregarle este premio, pues sabemos también que estamos cumpliéndoles un sueño que quizá para nuestros ahorradores ya era imposible”, aseguró Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones.

En 2021, 348.039 ahorradores hicieron aportes al programa, de los cuales 269.986 ahorraron $10.000 en adelante, y así lograron participar en el sorteo. Aumentó 19% el número de ahorradores con respecto a 2020 y 3.101 vinculados alcanzaron el tope máximo de ahorro en 2021, lo que les permitió tener 126 oportunidades de participar en el sorteo.

Los otros ganadores de estos bonos de vivienda están ubicados en los municipios de Andes , Antioquia, Dosquebradas, Risaralda; Cali, Valle del Cauca; Cogua, Cundinamarca; Magangué, Bolívar; Pitalito, Huila; Lebrija, Santander, y Bogotá D.C., y gracias a su compromiso con el ahorro también obtuvieron el seguro de vida grupo BEPS, que les permite tener cobertura ante siniestros y amparo exequial en 2022. Es importante recordar que los vinculados que hagan aportes desde $10.000 en las redes de recaudo autorizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, que reciban aportes de terceros, o quienes realicen traslados desde el Sistema General de Pensiones (SGP) a Beps podrán participar en el próximo sorteo de ocho bonos para adquisición de vivienda y equipamiento, que se realizará en el 2023.

Sobre el programa BEPS