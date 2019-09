El crédito empresarial es un aliado de las pequeñas y medianas empresas que buscan apalancar financieramente sus proyectos; sin embargo, estos préstamos formales sigue estando como una opción lejana para los empresarios.

De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme de Anif, en el 2018 la solicitud de crédito del sector industrial pasó de 43% a 20%; del 43% al 20% en el comercio, y del 35% al 21% en servicios.

Esto se explica por disminuciones en las solicitudes de crédito tanto de las pequeñas como de las medianas empresas, según el documento.

No obstante, según un informe de Datacrédito Experian dice que el 51,8% de las microempresas del país, solicitaron crédito en el primer trimestre de 2018.

Estas cifras son bajas si se tiene en cuenta que en Colombia hay 592.880 empresas activas y 87.542 en Santander, según Compite360.

Jaime Chávez Flórez, presidente de Financiera Comultrasan, asegura que la única forma de cerrar esta brecha será con educación financiera.

“Aunque el sector atiende solicitudes de microfinanzas, el gota a gota es una realidad en este medio, donde se pagan tasa de interés altas y solo se combate con educación financiera, principalmente en la etapa escolar”, señaló Chávez Flórez.

El crédito sigue siendo una herramienta de desarrollo económico, como asegura Eric Hamburger, Country Manager Colombia de DataCrédito Experian, “es promisorio darnos cuenta que las personas acceden cada vez más al crédito para iniciar o impulsar sus emprendimientos, cumplir sus sueños y entregarles bienes y servicios de valor agregado a la sociedad”.

Entorno nacional

Entre tanto, Nelson Vera, Vicepresidente de Anif y encargado de la Gran Encuesta Pyme, afirma que las pymes están afectadas porque la economía viene creciendo menos de lo esperado, además de las tareas pendientes con respecto a los problemas estructurales de informalidad, desempleo y productividad, que las golpea.

Así mismo, considera que “las ideas del Gobierno, como el incremento del salario mínimo del 6%, posibles primas extralegales, lo que lleva a un mayor encarecimiento de la mano de obra y ‘golpea’ a este segmento empresarial”, señaló Vera.

La propuesta desde Anif es que si la gran falencia de las pymes es una baja inclusión financiera, que está atada a la innovación y productividad, no se deben poner en marcha propuestas como las anteriores ni la destrucción de la información crediticia de los hogares. “Si los bancos no cuentan con esta información pueden encarecer los préstamos o no los otorgan”, dice.

Ante esto, Vera asegura que muchos empresarios se ven obligados a acudir al gota a gota, sin tener en cuenta el pago de intereses de hasta 300% E.A., cifra bastante superior que con las entidades financieras, donde se manejan diferentes líneas crediticias según el sector económico y proyecto, con el fin de jalonar estos emprendimientos.

Las evaluaciones del crédito

Si bien, los créditos bancarios son una estrategia finan-ciera que pueden ser útiles para cualquier empresa, independiente de su tamaño, James Hernández, Cofundador y Presidente Ejecutivo de Trust Corporate, aconseja hacer una evaluación previa.

“Cualquier persona que decida solicitar un crédito bancario debe hacer una evaluación de su situación económica y tener en consideración ciertos aspectos antes de pedir financiamiento. Los créditos deben ser vistos como una estrategia financiera, donde a partir del objetivo que se tenga se definirá el tipo de crédito que se necesita”, explica Hernández.

Según el tipo de financiamiento que necesite podrá obtener un crédito a corto, mediano o largo plazo, y así se cobrará una determinada tasa de interés y se pedirán requerimientos específicos.

“Existen tipos de crédito según la actividad de cadaempresa, y las condiciones de acceso varían según distintos factores. Es ahí donde radica la importancia de evaluar qué tipo de financiamiento se va a requerir, ya que de ello depende la complejidad de los requisitos y las condiciones del mismo”, anota Hernández.