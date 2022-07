“Como no conseguía empleo, decidí emprender, y ahora que se me abrieron las puertas laborales también decidí tomar ese trabajo para hacer lo que estudié en mi carrera”, cuenta Lizet.

14,3% es la tasa de desempleo juvenil del área metropolitana, siendo la menor del país en el trimestre abril - junio del 2022.

Desempleo joven e informalidad

“Esta nueva metodología fue más estricta para el país, dado que la informalidad nacional fue del 58% para junio y con la metodología anterior hubiera sido del 56,3%. No obstante, para Bucaramanga y su área, con una gran cantidad de personas ocupadas en microempresas, la medición fue más precisa y muestra que nuestra tasa de informalidad es del 48,6%, que es menor al promedio nacional y lejana a los valores del 55% al 60%, donde típicamente se ubicaba la ciudad.

¿Cuál es la nueva metodología?

Galvis Caballero explica que la anterior metodología del Dane definía como informales a los trabajadores de empresas de menos de cinco personas, a menos que fueran prestaciones de servicios profesionales, entre otros factores. “Desde la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), en diversos espacios académicos y de gobierno, le mencionamos al equipo del Dane que era importante revisar esta metodología dado que nuestro tejido empresarial es esencialmente microempresarial”.

Lo que hizo el Dane fue presentar una propuesta técnica que ajustó la medición de informalidad con base en los indicadores internacionales del trabajo para la medición estadística de la ocupación informal.

“La nueva definición diferencia el sector informal de la ocupación informal, el sector informal está conformado por aquellas unidades económicas de mercado que no cuenten con registro mercantil en la Cámara de Comercio o que no lleven contabilidad, y los ocupados informales se definen como: todos los asalariados o empleados domésticos o empleados familiares que no cuentan con cotizaciones de salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral y trabajadores que hayan sido clasificados en el sector informal”.

Esto permitió que el Dane presentará un sistema de arboles de decisión para clasificar ocupados formales e informales, mucho más riguroso que el criterio anterior que involucraba más supuestos.